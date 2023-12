Velika pridobitev za Novo Gorico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upajo na večjo funkcionalnost omenjene železniške postaje, večjo stopnjo varnosti ter večjo prilagodljivost in prepustnost železniškega prometa. Foto: Vid Ponikvar

Projekt prenove železniške postaje, kjer bo eno glavnih prizorišč za dogajanje med Evropsko prestolnico kulture (EPK) leta 2025, je sofinanciran s povratnimi evropskimi sredstvi v okviru načrta za okrevanje in odpornost v višini 43 milijonov evrov, so danes sporočili z direkcije.

Nadgradnja in nov podhod ter prenova poslopja in parkirišč

Dela bo izvedel konzorcij podjetij Kolektor Koling, SŽ ŽGP Ljubljana, GH Holding in Iskra. Obsegala bodo nadgradnjo tirnih naprav ter gradnjo novega otočnega in bočnega perona z nadstreški in pripadajočo opremo. Predvidena je gradnja podhoda, ki bo povezal Trg Evrope z Novo Gorico, obnova postajnega poslopja, ureditev parkirišč ter gradnja nove nakladalne rampe za avtovlake.

"Z izvedbo nadgradnje bo dosežen eden od pogojev za uvedbo kakovostnega železniškega potniškega prometa, saj bo z izvedenimi ukrepi na tej železniški postaji zagotovljena zmogljivejša infrastruktura, ki bo omogočala večjo funkcionalnost omenjene železniške postaje, večjo stopnjo varnosti ter večjo prilagodljivost in prepustnost železniškega prometa," so zapisali.

Ministrstvo za infrastrukturo, Slovenske železnice in Mestna občina Nova Gorica so pogodbo za začetek prenove železniške postaje v Novi Gorici podpisali sredi oktobra. "Gre za pomemben projekt, ki se bo v letu 2025 odvijal prav tukaj, in brez te obnove si ne znam predstavljati, kako bi EPK organizirali v Novi Gorici," je takrat dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.