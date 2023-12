Ranil ga je tako hudo, da bi lahko umrl. 41-letnik v priporu.

"Kriminalistična preiskava kaznivega dejanja zoper življenje in telo, ki se je na Goriškem zgodilo v drugi polovici septembra 2023, je uspešno končana," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Poskus uboja se je zgodil v gostinskem lokalu na Goriškem. V priporu je 41-letni osumljenec.

17. septembra 2023 so ob 3.13 ponoči policiste operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obvestili, da se je zgodil poskus uboja v enem od gostinskih lokalov na Goriškem, kjer sta se sprla dva gosta lokala.

Hitro ukrepanje mu je rešilo življenje

V nadaljevanju spora je takrat še neznani moški z nevarnim ostrim predmetom napadel drugega gosta lokala in ga huje poškodoval, zaradi česar je bil v smrtni nevarnosti.

Policisti so poškodovancu na kraju dogodka nemudoma nudili prvo pomoč vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica, ki so poškodovanca po oskrbi na kraju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici. "Brez takojšnje pomoči oz. pravočasnega ter odločnega ukrepanja policistov PP Nova Gorica na kraju intervencije, ki so vse do prihoda reševalcev NMP ZD Nova Gorica hudo poškodovanemu moškemu nudili prvo pomoč, bi bile posledice za tega lahko tudi usodne," so ob tem zapisali pri policiji.

V nadaljevanju preiskave so policisti in kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica zbirali obvestila, zavarovali kraj dejanja in pridobivali relevantna dokazila, po predhodnem obveščanju dežurnega preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke pa so opravili tudi ogled kraja kaznivega dejanja in izvajali druga nujno potrebna preiskovalna opravila.

"Na podlagi zbranih obvestil in ugotovljenih dejstev ter pridobljenih dokazov med preiskavo so kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica mesec dni kasneje oz. 11. oktobra zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja (po prvem odstavku 115. člena v zvezi s 34. členom Kazenskega zakonika) in skladno z določbami Zakona o kazenskem postopku na Goriškem odvzeli prostost 41-letnemu osumljencu in ga pridržali v policijskih prostorih," so še sporočili.

Novogoriški kriminalisti so naslednjega dne omenjenega osumljenca s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki je po zaslišanju zanj odredil sodni pripor.