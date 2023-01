45-letnik 39-letnika večkrat zabodel v nogo in predel vratu

Novomeške policiste so na prvi dan novega leta obvestili o pretepu med dvema moškima v stanovanjski hiši na Ratežu. Starejši je mlajšega večkrat zabodel v nogo in predel vratu.

Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da sta se sprla in pretepala moška, stara 39 in 45 let, ki prebivata v isti hiši. Starejši je mlajšega z nožem večkrat zabodel v nogo in predel vratu. Policisti so poškodovanemu nudili prvo pomoč in ustavljali krvavitve vse do prihoda reševalcev.

45-letnega osumljenca so izsledili v bližini stanovanjske hiše in zaradi aktivnega upiranja proti njemu uporabili prisilna sredstva. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo po oskrbi stabilno.