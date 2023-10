Sin hotel ubiti svojo mamo

Silovito pretepanje in grožnje s smrtjo so preprečili šele policisti, ki so morali vdreti v enega od prostorov, da so prišli do osumljenca in oškodovanke ter ju ločili.

Novomeški policisti so v torek zvečer posredovali pri kršitvi, za katero se je kasneje izkazalo, da gre za poskus uboja. Kot kažejo prve ugotovitve policije, je 45-letni Novomeščan, ki so ga že obravnavali zaradi nasilja, napadel svojo mater, jo pretepal in ji grozil s smrtjo, zato so policisti moškega vklenili in odpeljali v pridržanje.

Po prvih ugotovitvah po ogledu kraja dogodka, ki ga je opravila komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave, je Novomeščan na silo vstopil v stanovanjsko hišo sorodnikov, grozil in fizično napadel najprej dve osebi, nato pa se spravil na svojo mater.

Policisti vdrli v hišo in osumljenca odpeljali v pridržanje

Silovito pretepanje in grožnje s smrtjo so preprečili šele policisti, ki so morali vdreti v enega od prostorov, da so prišli do osumljenca in oškodovanke ter ju ločili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Osumljenca so vklenili, odredili strokovni pregled, nato pa ga odpeljali v pridržanje. Za kaznivo dejanje poskusa uboja je zagrožena zaporna kazen od petih do petnajstih let.