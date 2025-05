Bosta že danes znana finalista?

V ligi ABA bosta danes na sporedu drugi tekmi polfinalne serije. Prvo zaključno žogo bodo imeli košarkarji Partizana, ki so v prvem obračunu nadigrali Dubaj Jurice Golemca in Klemna Prepeliča, v enakem položaju pa so košarkarji Budućnosti z Andrejem Žakljem na čelu. Ti so na prvem srečanju razbili Crveno zvezdo, ki se bo morala znajti brez suspendiranega Nikole Kalinića, kar je v beograjskem klubu zanetilo veliko razburjenje.