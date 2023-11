Na Goriškem voznica zbila otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novogoriški policisti so obravnavali prometno nesrečo, ko je voznica osebnega vozila trčila v otroka, ki je na kolesu prečkal prehod za pešce. Otrok je utrpel lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

V ponedeljek popoldne je voznica osebnega vozila na Erjavčevi ulici, v smeri nekdanjega mejnega prehoda z Italijo, s prednjim delom avtomobila trčila v levi del kolesa, ki ga je vozil otrok. Ta je v nesreči utrpel lažje telesne poškodbe.

Policisti so povzročiteljici nesreče odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je imela 0,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku, so sporočili s policije.

Policisti so o nesreči obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, povzročiteljici pa izdali plačilni nalog. Na kraju nesreče so posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica.