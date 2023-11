Ministrica Asta Vrečko: To je najbolj žalosten dan v mojem življenju

"Danes je svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Včeraj je bila spominska slovesnost. Na njej sem bila prvič kot ministrica za kulturo. A žal tam nisem bila prvič. Ob tem sem delila svojo izgubo mlajše sestre Alje v prometni nesreči," je ministrica Vrečko zapisala na omrežju X.

Vrečkova: To je najbolj žalosten dan v mojem življenju

Nesreča se je, kot je zapisala ministrica, zgodila 14. novembra leta 2011 na Kozjanskem. V avtomobilu so bili trije mladi ljudje, med njimi tudi takrat 21-letna študentka Alja, mlajša sestra ministrice Vrečko, ki je v nesreči edina umrla.

"To je najbolj žalosten dan v mojem življenju. Alja je umrla zaradi neprilagojene vožnje mladega voznika kot sopotnica. Voznik nikoli ni odgovarjal na sodišču, saj se je sodnemu postopku uspešno izogibal do zastaranja," je še povedala Vrečkova.

"Z izgubami se lahko naučiš živeti, a za vedno ostane praznina"

Poudarila je, da podpira vsa neutrudna in pomembna prizadevanja nevladnih organizacij in države za večjo varnost v prometu. "Pot do strpne družbe se začne na cestah. Varna pot opravlja pomembno delo. Delo, ki je nadomestljivo v družbi. Ozavešča o večji varnosti v prometu in pomaga žrtvam," je dodala.

Zapisala je še, da se z izgubami sicer lahko naučiš živeti, a za vedno ostane praznina, ki je nič nikoli ne more zapolniti. "Tudi kultura in umetnost nam pomagata osmisliti svet okoli nas. Tudi v najhujših trenutkih. Tako s svojo izrazno in ustvarjalno močjo, kreativnostjo kot vzbujanjem empatije."