V Gorenju število presežnih delavcev znižali na 71

Žan Zeba pričakuje, da bo po tritedenskem dopustu, na katerem so trenutno delavci Gorenja, proizvodnja bolj zasedena, zato pa bodo potrebovali 150 delavcev. Po njegovem mnenju bi prav zaradi odpuščanj lahko nastale težave pri novih zaposlitvah.

Število presežnih delavcev znižali na 71

V Gorenju so v okviru reorganizacije poslovnih procesov sprva predvideli, da bo v matični družbi v Velenju presežnih delavcev 270, nato se je številka znižala na 104, zdaj pa na 71 delavcev.

Na seznamu presežnih delavcev so zaposleni v režijskih službah, ki so vezane na proizvodnjo, kot so skladiščniki, blagovni manipulanti in kontrolorji kakovosti. V postopkih, ki tečejo že dlje časa, je sicer Gorenje nove pogodbe zaradi sprememb v organizaciji, nazivih ali opisih delovnih mest ponudilo 1.393 zaposlenim v režiji. Pri tem so ti zaposleni ohranili obstoječe plače in druge pravice.

V Gorenju, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, so pred časom poudarili, da želijo z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj ter da reorganizacija in optimizacija poslovanja ne bosta omejeni le na matično podjetje, temveč bodo v omenjene procese vključene tudi vse hčerinske družbe ter poslovne enote v tujini.