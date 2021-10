V GEN-I zatrjujejo, da elektrike in plina ne bodo podražili

Predsednik uprave GEN-I Robert Golob obljublja, da za gospodinjske odjemalce ne bodo zvišali cen električne energije in zemeljskega plina najmanj do poletja 2022.

"Gospodinjstva pri GEN-I so lahko brez skrbi, namreč kljub rastočim cenam na evropskem trgu bodo cene električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce GEN-I ostale enake," so na današnji novinarski konferenci zatrdili v podjetju GEN-I.

V podjetju GEN-I so se odločili, da kljub ekstremni rasti cen energentov na mednarodnih trgih za gospodinjske odjemalce ne bodo zvišali cen električne energije in zemeljskega plina najmanj do poletja 2022. Poudarili so, da zadnjih pet let pospešeno vlagajo v digitalizacijo poslovanja in zeleno preobrazbo. Prav napredna analitika in digitalni procesi jim omogočajo učinkovito obvladovanje tržnih tveganj in izjemno uspešne nabavne strategije.

Kort so spomnili na današnji novinarski konferenci, že več kot sedem let niso zvišali cen tarif električne energije rednega cenika za gospodinjske odjemalce. Tudi tokrat, v času energetske krize, tako kot v prvem valu epidemije pomladi leta 2020, ko so že pomagali s 15-odstotnim znižanjem cen elektrike, delijo svoje poslovne uspehe z zvestimi odjemalci.

"Ravno zadnji dogodki na mednarodnih trgih kažejo, da so fosilni viri glavno gonilo rasti cen energentov, ki je svet porinilo v energetsko krizo. To je še en dokaz, da bo le hitra zelena preobrazba energetike in pospešena gradnja novih brezogljičnih virov omogočila dolgoročno stabilne cene. V GEN-I sprejemamo svoj del odgovornosti in danes smo predstavili načrt Sončne skupnosti GEN-I, ki bo omogočila samooskrbo tudi tistim gospodinjstvom, ki si ne morejo omisliti lastne sončne elektrarne. Povezali bomo strešne površine in odjemalce širom Slovenije ter zgradili največjo samooskrbno skupnost v državi," je na novinarski konferenci izjavil Robert Golob, predsednik uprave GEN-I.

Povezani v sončno skupnost do dolgoročno nizkih cen

V družbi GEN-I zato načrtujejo projekt največje samooskrbne skupnosti v Sloveniji, ki bo v celoti temeljila na gradnji novih obnovljivih virov energije. Že v naslednjem letu bodo po celotni Sloveniji z lastnimi sredstvi zgradili sončne elektrarne s skupno močjo 10 megavatov, v treh letih pa načrtujejo izgradnjo kar za 100 megavatov sončnih elektrarn.

Posamezne panele na teh elektrarnah bo lahko najelo vsako gospodinjstvo v Sloveniji, ki se bo odločilo vključiti v Sončno skupnost GEN-I. S tem si bo lahko zagotovilo zeleno elektriko ob nizkih in predvidljivih stroških za več let naprej. S priklopom prve sončne elektrarne spomladi 2022 bo v skupnost vstopilo prvih 500 članov. Z gradnjo novih sončnih elektrarn bodo v skupnost lahko vstopala nova gospodinjstva, pri čemer bodo imela prednost tista, ki se bodo najhitreje prijavila. Načrtujejo, da bodo na ta način samooskrbo v prihodnjih treh letih omogočili kar 25 tisoč slovenskim gospodinjstvom, so še pojasnili.