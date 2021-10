Vlada o možnih ukrepih za zajezitev cen visokih energentov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom delovne skupine za zajezitev visokih cen energentov. Ministrski zbor je opravil razpravo o možnih ukrepih, pri katerih se je delovna skupina omejila na tiste, ki jih je v svojem sporočilu kot dopuščene identificirala Evropska komisija, so po seji sporočili iz vlade.

Prav tako je vlada v razpravi o možnih ukrepi upoštevala veljavne smernice glede državnih pomoči, so v sporočilu za javnost zapisali na vladnem uradu za komuniciranje.

Janša vidi rešitev v regulaciji marž in energetskih vavčerjih

Premier Janez Janša je sicer v ponedeljek v odgovoru na poslansko vprašanje konkretne ukrepe napovedal po vrhu EU, ki se bo v četrtek začel v Bruslju, na to temo pa bodo prihodnji teden zasedali tudi ministri, pristojni za energijo.

"Cel svet ukvarja s posledicami cen energije," je v DZ poudaril Janša in izpostavil, da se vlada s tem vprašanjem intenzivno ukvarja in bo ukrepala. Med možnostmi je omenil ponovno regulacijo marž in energetske vavčerje za ogrožena gospodinjstva.