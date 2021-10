Kako podražitve električne energije dejansko vplivajo na znesek na vaši položnici?

V Petrolu ostajajo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom

Zadnje čase smo priča izjemnim razmeram na trgih surovin in energentov, kjer cene iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni. Preberite, zakaj je tako, kako bo to vplivalo na cene Petrol Elektrike in Zemeljskega plina , in kako poskrbeti, da se vaša mesečna položnica zviša za manj kot en evro.

Foto: Getty Images

V prispevku pišemo, kakšen je lahko vaš popust na ceno Petrol Elektrike in Zemeljskega plina, kaj podražitve pomenijo za cene Petrol Elektrike in Zemeljskega plina, kako podražitve dejansko vplivajo na znesek na vaši položnici in zakaj se na trgu pojavljajo podražitve.

Petrol: vklopite popust na elektriko in plin

Cene energentov po vsem svetu iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni – kar se kaže tudi na položnicah, ki jih plačujemo za elektriko in plin.

Ker pri Petrolu cenijo vse, ki se za svoje vsakdanje opravke ustavite pri njih, vam omogočajo, da svoj račun elektrike in plina znižate s svojimi nakupi. Člani Petrol kluba za vsak evro nakupa na Petrolu prejmete Zlate točke, pa naj gre za točenje goriva, nakup sendvičev, pnevmatik, tekočine za vetrobransko steklo in več. Zlate točke prejmete tudi za vsako položnico Petrol Elektrike in Zemeljskega plina.

Popust v zameno za Zlate točke vam bodo pri Petrolu ponudili tudi letos, kar bo bistveno znižalo učinek povišanja cen na trgu

S popustom na Zlate točke je lahko redna cena energenta letos in v prihodnjem letu nižja tudi do 20 odstotkov. Za povprečnega uporabnika elektrike bo lahko to pomenilo tudi manj kot en evro na mesec več!

Od 15. novembra 2021 lahko Zlate točke zamenjate za naslednje popuste (tabela spodaj). Zlate točke unovčite na spletu ali pa s klicem na brezplačno številko 080 22 66.

Popusti bodo za vas začeli veljati že 1. decembra, ko začne veljati njihov novi cenik elektrike in plina.

Število Zlatih točk Popust na redno ceno Petrol Elektrike 2.500 Zlatih točk 20 % popusta 1.700 Zlatih točk 15 % popusta 1.000 Zlatih točk 10 % popusta 700 Zlatih točk 7 % popusta 500 Zlatih točk 5 % popusta

Število Zlatih točk Popust na redno ceno Petrol Zemeljskega plina 1.000 Zlatih točk 10 % popusta 700 Zlatih točk 7 % popusta 500 Zlatih točk 5 % popusta

Z Zlatimi točkami je lahko vaš račun elektrike višji za manj kot en evro.

Foto: Getty Images

Še vedno ugodna oskrba z energijo

Kaj pa razmere na trgu pomenijo za redne cene, ki jih gospodinjski in mali poslovni odjemalci električne energije in zemeljskega plina plačujete pri Petrolu?

V Petrolu kljub burnemu dogajanju na trgu ostajajo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom.

Cene odjema električne energije in zemeljskega plina se bodo zaradi razmer na trgu sicer dvignile – novi cenik bo za njihove gospodinjske in male poslovne odjemalce začel veljati 1. decembra 2021 –, a jim je, čeprav na tržno dogajanje nimajo vpliva, z učinkovitim nabavnim procesom uspelo zagotoviti konkurenčne cene energentov tudi za prihodnje leto.

Posledično bo povišanje cen elektrike in plina relativno nižje, vsaj v primerjavi z dejanskim povišanjem cen energentov na veleprodajnih trgih.

Nove cene elektrike in zemeljskega plina so razvidne iz spodnje tabele.

Novi redni cenik elektrike za gospodinjske odjemalce Višja tarifa VT€/kWh Nižja tarifa MT€/kWh Enotna tarifa ET€/kWh Cena brez DDV 0,09395 0,05995 0,08495 Cena z DDV 0,11462 0,07314 0,10364

Novi redni cenik elektrike za male poslovne odjemalce Višja tarifa VT€/kWh Nižja tarifa MT€/kWh Enotna tarifa ET€/kWh Cena brez DDV 0,08995 0,07175 0,08395 Cena z DDV 0,10974 0,08754 0,10242

Novi redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce Zemeljski plin €/kWh Cena brez DDV 0,03075 Cena z DDV 0,03752

Cene elektrike so navedene brez trošarin in dajatev. Cene za uporabo omrežja, prispevki in trošarine so določeni z vsakokrat veljavnimi predpisi. Cene zemeljskega plina veljajo samo za dobavo in ne vključujejo trošarine, takse CO2, dodatka za energetsko učinkovitost, omrežnine ali dodatkov OVE in SPTE.

Foto: Getty Images

Znesek na vašem računu se spreminja bistveno manj

Kaj povišanje cen pomeni za znesek, ki ga pri Petrolu na koncu meseca plačate za elektriko ali plin?

Na položnici za elektriko (pa tudi za plin) se v resnici skriva več postavk (več o tem si lahko preberete tukaj). Med njimi je dejanska cena porabljene energije, ki predstavlja manj kot polovico končnega zneska, zraven pa še omrežina, prispevki, ki jih določa država, in več. Končni znesek, ki ga plačate, je enak seštevku vseh postavk na položnici.

Kaj to pomeni v praksi?

Redna cena elektrike za gospodinjstva bo od decembra višja za nekaj manj kot 30 odstotkov. To pa ne pomeni, da bo za toliko višji tudi znesek, ki ga plačujete vsak mesec. Nasprotno: končni račun se bo povišal bistveno manj, saj se draži samo ena postavka na vaši položnici, tista, označena na fotografiji.

Končni račun za povprečnega gospodinjskega porabnika elektrike (ta po podatkih Agencije za energijo porabi okoli 4.100 kilovatnih ur energije na leto) bo torej višji za okoli sedem evrov na mesec ali nekaj več kot deset odstotkov.

Če unovčite še Zlate točke in vklopite 20-odstotni popust, pa bo vaš končni račun višji za zgolj okoli dva odstotka ali 0,85 evra na posamezno položnico.

Zakaj se cene na trgu spreminjajo?

Razlogov, ki so pripeljali do trenutnega stanja, je več, vsaj ko gre za energente. Začne se z lansko relativno mrzlo in dolgo zimo, ki je izpraznila zaloge plina po Evropi. Začetek razvoja cepiv proti Covid-19 je znova zagnal gospodarsko aktivnost in povpraševanje po energentih, ponudba pa (tudi zaradi slabe proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov čez poletje) ni mogla slediti povpraševanju. Emisijski kuponi, dovoljenja za izpust ene tone ogljikovega dioksida ali drugega toplogrednega plina enake mase, so na krilih ambicioznih politik EU že dlje časa v rastočem trendu. Še naprej ostaja velika težava tudi dobava zemeljskega plina, saj so skladišča po Evropi zapolnjena podpovprečno.

Cene energentov za dobavo v letu 2022 so se v zadnjem letu zato občutno povišale: električna energija za več kot 175 odstotkov, cena plina za skoraj 300 odstotkov, nafta za okrog 65 odstotkov in emisijski kuponi za več kot 125 odstotkov.

Izjemno višanje cen električne energije na svetovnih trgih je razvidno tudi s spodnjega grafa: