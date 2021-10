Počivalšek: Mogoče bomo regulirali cene marž pri kurilnem olju

Vlada bo v sredo razpravljala o stanju na področju plina, električne energije in naftnih derivatov, je po poročanju Radia Slovenija danes v Kopru povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ali in kako bo ukrepala zaradi naraščajočih cen, ni mogel povedati, dejal pa je, da se bo mogoče odločila za reguliranje marž pri kurilnem olju.

Minister Počivalšek je v okviru pogovora o načrtu za okrevanje in odpornost na Primorski gospodarski zbornici omenil, da bo vlada med drugim razpravljala o stanju na področju plina, električne energije in pogonskih goriv. Ukrepi so pripravljeni, sam pa si ne želi, da bi posegali na trg energentov. A če bo treba, bodo storili tudi to, je poročal Radio Slovenija.

EU je posvaril o znižanju trošarin

Minister je poudaril, da država na energetskem področju ne bo podpirala špekulantov; če bo treba, bo pomagala domačim ljudem in podjetjem. V tej luči je okrcal tudi EU in njena prizadevanja za znižanje trošarin.

"Mogoče bomo jutri celo regulirali cene marž pri kurilnem olju," je po poročanju radia povedal minister.

Ne morejo vplivati na cene naftnih derivatov

Počivalšek je v ponedeljek v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ o vplivu liberalizacije cen pogonskih goriv na sedanjo rast cen dejal, da so liberalizirali samo marže, ki na ceno vplivajo v šestih do sedmih odstotkih, razlog za zdajšnji dvig cen pa naj bi bil v podražitvi nafte na svetovnih trgih, kar na drobnoprodajno ceno vpliva v 40 odstotkih.

Ministrstvo spremlja maržno politiko naftnih distributerjev, je dejal in dodal, da se bo vlada po analizi marž naftnih trgovcev odločila, ali bo marže znova začasno regulirala, ne more pa si privoščiti vplivati na cene naftnih derivatov in tudi nima vzvodov za to.