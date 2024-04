Na obisku v Sloveniji evropski komisar Breton

Na obisku v Sloveniji se mudi evropski komisar za notranji trg Thierry Breton z delegacijo. Danes se bo po napovedih srečal s premierjem Robertom Golobom in gospodarskim ministrom Matjažem Hanom, bo pa tudi eden od gostov na položitvi temeljnega kamna za gradnjo razvojnega centra švicarskega farmacevtskega velikana Sandoz v Ljubljani.

Breton se bo danes najprej srečal z Golobom. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, bosta med drugim govorila o novi industrijski politiki EU in prihodnosti notranjega trga Unije.

Sledilo bo delovno srečanje z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Hanom. V ospredju pogovorov bodo po pojasnilih gospodarskega ministrstva nova industrijska politika EU ter napori za povečanje produktivnosti, konkurenčnosti in gospodarske rasti v Uniji.

Začetek gradnje Sandozovega sodobnega razvojnega centra

Po pogovorih se bosta Han in Breton na Verovškovi ulici v Ljubljani skupaj z drugimi visokimi gosti udeležila slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna za začetek gradnje Sandozovega sodobnega razvojnega centra za podobna biološka zdravila. Naložba bo omogočila odprtje približno 200 novih delovnih mest in bo dodatno okrepila zmogljivosti podjetja pri celovitem razvoju podobnih bioloških zdravil. Objekt naj bi bil zgrajen do leta 2026.

Breton in državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež bosta po slovesnosti v Ljubljani obiskala podjetje Magneti, ki je eno od treh preostalih proizvajalcev trajnih magnetov v EU in se kot pomemben evropski dobavitelj uveljavlja na svetovnem trgu.

Zvečer se bo evropski komisar udeležil še slovesnosti ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU, ki jo pripravlja evropska politična skupina Renew Europe v sodelovanju z Gibanjem Svoboda.