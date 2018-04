Uber: Hrvaška prehitela Slovenijo

Aplikacijo Uber za pametne telefone uporablja vse več ljudi po svetu, ker je preprosta. Uporabnik prek aplikacije poišče prosta vozila v okolici, kjer se nahaja, naroči prevoz, pri tem pa program poišče najprimernejšega voznika. Uporabnik Uberja lahko med vožnjo na telefonu spremlja pot vožnje, na cilju pa zgolj stopi iz vozila in - na svidenje. Postopek naročanja vožnje prek Uberja je namreč vezan na potnikovo kreditno kartico, ki samodejno zaračuna pot oziroma opravljeno storitev. Hitro in preprosto, to je razlog za Uberjev uspeh. In na Hrvaškem se zavedajo, da je prisotnost Uberja pomembna tudi za izboljšanje turistične izkušnje.

Razlike med zakonoma

Hrvati v svojem vladnem predlogu najprej urejajo možnost naročanja prevoza prek elektronskih aplikacij, ukinjajo omejevanje dovoljenj za taksije ter omogočajo, da cene storitev prevozniki določajo sami. Prav tako bo po novem prevoznik sam izbiral, na kak način bo zaračunal storitev, ali po taksimetru ali prek aplikacije. To je zgolj nekaj novosti, ki Uberju med drugim omogočajo normalno delovanje pri južnih sosedih.

Na Hrvaškem menijo, da je prisotnost Uberja pomembna tudi za izboljšanje turistične izkušnje. Foto: Thinkstock

Uber naj ne bi bil zadovoljen s slovenskim zakonom

Slovenski predlog zakona, ki naj bi omogočil prihod Uberja, pa je umrl s padcem Cerarjeve vlade. "Še dobro," neuradno komentirajo v Uberju. Po njihovem prepričanju predlagani zakon, ki bi moral urejati deljene prevoze in digitalne platforme, kot je Uber, delovanje teh v Sloveniji v resnici popolnoma onemogoča.

Še strožja pravila kot za taksi službe?

Uber se do zakona uradno sicer ni opredelil, a nekateri Uberjevi zaposleni, s katerimi smo se pogovarjali, so pojasnili, da bi bili pogoji za opravljanje deljenih prevozov po predlaganem zakonu še mnogo strožji kot za opravljanje taksi prevozov. Tudi pogoji za digitalne platforme naj bi bili absurdni, saj bi morali recimo Uberjevi vozniki podatke o vseh vožnjah v realnem času deliti z ministrstvom, kar naj bi bilo pri Uberju nesprejemljivo že zaradi varstva osebnih podatkov.

Pri Uberju menijo, da slovenski zakon poenostavlja delo običajnih taksijev, vsem drugim pa zadevo močno otežuje. Foto: Reuters Ameriškem gigantu, ki pomeni revolucijo v javnem prometu naj bi bilo nenavadno, da slovenski zakon poenostavlja delo navadnih taksijev, vsem drugim oblikam pa delovanje otežuje, če ne kar onemogoča.

Taksisti trenutno za izvajanje prevozov potrebujejo državno licenco in občinsko dovoljenje. Predlog zakona pa ukinja državne licence in občinam prepušča celotno urejanje avtotaksi prevoza. V Evropi je trend ravno obraten: občinska dovoljenja se opušča v korist nacionalnih standardov, saj se s tem prepreči razdrobljenost trga, postavi enake pogoje za vse in odpravi razne anomalije na trgu.

Ko ljubljanski taksisti ne bi smeli pobirati potnikov na Brniku

V Sloveniji bi ukinjanje državne licence in uvedba zgolj občinske pripeljalo do tega, da ljubljanski taksisti ne bi smeli pobirati potnikov na Brniku, taksisti iz Cerkelj, kjer je letališče, pa potnikov v Ljubljani, od koder se vračajo po opravljenem prevozu. Še bolj zapleteno bi bilo na Obali, kjer na poti iz Kopra v Piran prečkaš kar tri občine, torej po predlaganem zakonu tri različne lokalne avtotaksi predpise.

Je pa predlagani zakon predvidel uvedbo nove kategorije prevozov, ki je namenjena prav deljenim prevozom oz. prevozom s pomočjo platform, kot je Uber. Se pravi storitve v okviru sodelovalnega gospodarstva, ki jih v večinoma izvajajo posamezniki z namenom postranskega zaslužka in za katere evropska komisija državam članicam priporoča, da čim bolj poenostavijo pogoje in odpravijo vse nepotrebne ovire za vstop na trg.

V zakonu, ki ga je predstavila Cerarjeva vlada, se zadeve zapletejo, in ne poenostavijo. Izvajalcem prevozov tipa Uber predlagani zakon nalaga celo strožje pogoje kot taksistom, ki so večinoma profesionalci. Poleg nacionalne licence za prevoz potnikov, ki je taksisti po novem ne bodo potrebovali, bodo morali imeti tudi občinsko avtotaksi dovoljenje.

Nasprotniki: S prihodom Uberja se bo položaj taksistov še poslabšal

Foto: Siol.net Naštetih je zgolj nekaj ovir za prihod Uberja v Slovenijo, ki pri nas sploh nima takih nasprotnikov kot na Hrvaškem, ko so taksisti blokirali ves Zagreb in na ta način želeli preprečiti prihod Uberja. V Sloveniji so glavni nasprotniki Uberja Sindikat Mladi plus, Svobodni sindikat Slovenije, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo in Svetovalnica za migrante.

Glavni argument proti Uberju je po njihovem mnenju prekarno delo, pri čemer pa tudi sami priznajo, da so že zdaj skoraj vsi taksisti prekarci, saj taksi podjetja ne zaposlujejo taksistov, ki so po večini s. p.-ji, in zato do taksistov, ki taksi službam plačujejo mesečne pristojbine, nimajo nikakršnih obveznosti.

S prihodom Uberja v Slovenijo bi se po njihovem mnenju položaj taksistov še poslabšal. Kot kaže, pa je že zaradi padca vlade vsaj za zdaj odveč ta bojazen, saj Uberja pri nas, kot vse kaže, še lep čas ne bo.