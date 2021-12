Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bonitetni agenciji S&P Global in DBRS Morningstar sta potrdili bonitetno oceno Slovenije, je objavilo finančno ministrstvo. Agencija S&P Global je potrdila bonitetno oceno pri AA- s stabilnimi obeti, agencija DBRS Morningstar pa pri A s prav tako stabilnimi obeti.

Agencija DBRS Morningstar je ob tem objavila tudi poročilo, v katerem navaja, da se v bonitetni oceni Slovenije odraža trden okvir makroekonomskih politik Slovenije, ki je bil vzpostavljen pred pandemsko krizo in je ublažil negativni vpliv pandemije covid-19.

Uspešni vladni ukrepi

Močna pozicija pred krizo se zrcali tako pri okrevanju gospodarstva kot tudi pri vzdržnosti javnih financ, so navedli na ministrstvu za finance. "Slovensko gospodarstvo se je namreč zaradi pandemije v letu 2020 skrčilo, vendar manj kot pričakovano, kar je tudi posledica vladnih ukrepov. Že v prvi polovici letošnjega leta je gospodarstvo močno okrevalo in v tretjem četrtletju celo doseglo raven rasti izpred krize," so povzeli.

Preudarno upravljanje z dolgom

Kot so dodali, so tudi javne finance v krizo vstopile okrepljene. Agencija DBRS Morningstar pričakuje postopno okrevanje javnih financ.

DBRS Morningstar vidi bonitetne prednosti Slovenije v bogatem gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo, učinkovitem in preudarnem upravljanju z dolgom, premišljenem fiskalnem okviru in članstvu v EU.