Tudi tujci so zgroženi nad visokimi najemninami v Ljubljani

Vlada je predstavila osnutek predloga davčnih sprememb, ki med drugim zvišuje obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Cedularno stopnjo obdavčitve bi s sedanjih 25 odstotkov zvišali na 30 odstotkov. Kaj bi to pomenilo za najemniški trg?

Cedularna obdavčitev pomeni, da gre za dokončno in enkratno obdavčitev. Prihodek fizične osebe, ki je obdavčen s cedularno obdavčitvijo, se zato ne upošteva pri letnem plačilu dohodnine, saj se tak prihodek ne šteje v davčno osnovo.

Ob tem najprej pomislimo na dodatno zvišanje dolgoročnih najemnin, predvsem v prestolnici in na Obali, ki jih v nebo poganja predvsem kratkotrajno oddajanje nepremičnin na platformah Airbnb in Booking pa tudi pomanjkanje stanovanj. Najemodajalci bi verjetno višjo obdavčitev prevalili na najemnike, zato bi se najemnine še zvišale.

"Dvomim, da bo najemodajalcem višjo obdavčitev uspelo prevaliti na najemnike, ker ti niso več sposobni tega plačevati. Cene najemnin so v Ljubljani že tako nesramno visoke, da si jih lokalno prebivalstvo ne more več privoščiti," opozarja Zarja B. Mavec, lastnica in direktorica nepremičninskega podjetja Inalbea. Dodaja, da bodo morda nekateri lastniki res poskusili to narediti, a v njihov uspeh ne verjame.

Tujci zgroženi nad višino najemnin

Pri svojem delu opaža, da si celo tujci ne morejo več privoščiti tako dragih najemnin. Ne zdi se jim namreč primerno, da se cene najemov v Ljubljani primerjajo z najemninami v večjih evropskih prestolnicah.

"Tujci so zgroženi nad astronomskimi najemninami. Pri poizvedovanju za najem mi že vnaprej povedo, da si bodo stanovanje prišli ogledat le, če se je možno dogovoriti za nižjo ceno," ponazori Mavčeva.

Trenutno posreduje pri oddaji več dvosobnih stanovanj v Ljubljani, za katera želijo njihovi lastniki prejeti od 850 evrov do tisoč evrov mesečno. Najemnine se dvigujejo tudi na obrobju prestolnice.

Država bi več denarja pobrala, če bi znižala davek

Mavčeva opaža, da je številnim lastnikom nepremičnin že obstoječa 25-odstotna obdavčitev previsoka, zato raje oddajajo na črno. Efektivna davčna stopnja zdaj sicer znaša 22,5 odstotka, saj so lastniki upravičeni do desetodstotne splošne olajšave. Spominja se, da so, ko je država pred leti splošno olajšavo znižala s 30 na 10 odstotkov, lastniki nepremičnin iskali vse mogoče načine, kako bi se izognili plačilu višjega davka. Četudi bo država poostrila nadzor nad oddajanjem na črno, se z višanjem davka ne strinja.

"Menim, da gre za zelo slab ukrep, ki ne bo prinesel želenih rezultatov. Država bo prejela še manj prilivov kot doslej. Večji učinek bi dosegla z znižanjem obdavčitve, saj bi se več najemodajalcev odločilo za prijavo oddajanja," je do vladne namere kritična Mavčeva, ki prek svojega podjetja Inalbea lastnikom stanovanj med drugim ponuja pomoč tudi pri oddajanju stanovanj prek platforme Airbnb.

Za nakup stanovanj v Ljubljani se zanimajo tudi tujci

O tem je prepričana prav zaradi izkušenj s kratkoročnim najemom prek Airbnb, kjer imajo lastniki nepremičnin možnost plačila davka na podlagi normiranih stroškov. Njihova efektivna davčna stopnja tako znaša štiri odstotke. "Večina lastnikov se odloči za plačilo davka, ker ni previsok," poudarja.

Nepremičninska strokovnjakinja opaža, da večina Slovencev trenutno nepremičnine kupuje kot naložbo, v kateri bodo nekoč živeli njihovi otroci, do takrat pa jih bodo oddajali, tudi prek Airbnb.

Tuji kupci, Rusi, Ukrajinci, Turki, Južnoafričani, pa večinoma kupujejo le z namenom kratkoročnega oddajanja prek Airbnb. Povpraševanje po dvosobnih stanovanjih v središču prestolnice ali njeni bližini je zato izjemno.