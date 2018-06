Triki Avstrijcev na skupščini Cinkarne Celje niso uspeli

Cinkarna Celje, ki tudi v letošnjem letu dosega zgodovinske rezultate, bo delničarjem izplačala rekordne dividende. Avstrijski vlagatelji, ki so napovedali prevzem enega najbolj uspešnih slovenskih podjetij, so na skupščini ostali neuslišani.

Ralph Martens, ki se je kot predstavnik enega od delničarjev udeležil skupščine, je očitno že začel s prepričevanjem večjih lastnikov Cinkarne, naj sprejmejo njegovo razmeroma nizko prevzemno ponudbo.

Včeraj je bila objavljena namera za prevzem, v kateri za delnico Cinkarne ponuja vsega 220 evrov. To je znatno manj od trenutne borzne cene in ocen analitikov. Danes smo že poročali, da gre za prevzem, ki si ga ne želijo ne uprava ne zaposleni. Nezadovoljni so tudi največji lastniki.

Martens je poskušal druge delničarje in upravo prepričati v koristnost tega, da sprejmejo njegovo ponudbo s svarilom, da se pričakuje težavno dogajanje na trgu in da bo Cinkarna v naslednjih letih slabše poslovala. Zato bi bilo po njegovem tudi smiselno, da bi Cinkarna izplačala nižje dividende.

Velika večina drugih delničarjev se je nasprotno strinjala, da Cinkarna nekaj več kot 2100 delničarjem razdeli rekordnih več kot 21 milijonov evrov bruto dividend, kar pomeni dobrih 26 evrov na delnico. Z izplačilom Cinkarna ne bo imela nobenih težav, saj ima več kot 50 milijonov evrov denarnih sredstev na računu.

Obramba pred sovražnim prevzemom

Največji lastniki Cinkarne so Modra zavarovalnica z 20 odstotki, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) s 14,48 odstotka in Slovenski državni holding (SDH) z 11,41 odstotka.

Tomaž Benčina, predsednik uprave Cinkarne Celje Foto: STA Danes so odločali tudi o nakupu lastnih delnic. Vodstvo družbe je prvotno predlagalo pridobivanje lastnih delnic v razponu med 170 in 210 evrov, vendar sta na to prispela dva nasprotna predloga.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je predlagala razpon od 220 do 240 evrov, Modra zavarovalnica pa razpon od 250 do 300 evrov na delnico.

Delničarji so se strinjali z nasprotnim predlogom Modre zavarovalnice. Ta sklep brez dvoma lahko označimo kot enega od obrambnih manevrov pred sovražnim prevzemom po prenizki ceni.

"Ustavite sovražni prevzem" Stranka Levica je danes državne lastnike - SDH, DUTB in Modro zavarovalnico - pozvala, naj ustavi načrtovani "sovražni prevzem" Cinkarne: "Prevzemnik, ki je v preteklosti na podoben način kupil in kasneje za trikratnik kupnine prodal že domžalski Helios, bi rad izkoristil obdobje brezvladja, se poceni polastil največjega celjskega podjetja in ga preprodal po bistveno višji ceni. Zastopniki lastnikov – državljank in državljanov! – bi s sprejemom ponudbe oškodovali javno premoženje ter ogrozili delovna mesta in okoljsko sanacijo Celjske kotline."

O odkupu delnic so delničarji Cinkarne odločali že drugič letos. Februarja so nakup lastnih delnic želeli mali delničarji, ki so si želeli stabilizirati lastniško strukturo, ki je po njihovem nestabilna in vnaša v poslovni model družbe določeno negotovost.

Takrat skupščina predloga ni podprla, saj je ocenila, da je nakup časovno in vsebinsko neskladen z investicijskimi in razvojnimi načrti Cinkarne, ki je vstopila v nov investicijsko razvojni cikel in je temu primerno oblikovala politiko upravljanja denarnega toka v teku letošnjega leta.

Skokovita rast delnice Cinkarne

Kot smo včeraj poročali, je eno od najbolj uspešnih slovenskih podjetij postalo tarča tujih skladov.

Družbo želi prevzeti podjetje Anatol S.a.r.l., ki je del skupine Martens Management Group. Pri tem mu finančno pomaga ameriški investicijski sklad KKR.

Prevzemnik Cinkarne Celje že ima veliko izkušenj v Sloveniji. Z njim je povezan avstrijski sklad Ring, ki je lastnik podjetja Niko Železniki. Pred nekaj leti je kupil, finančno in poslovno prestrukturiral ter prodal domžalsko družbo Helios. Sklad KKR ima v lasti Telemach, namerava pa prevzeti družbo Proplus, ki ima v rokah televizijska programa Pop TV in Kanal A.

Včeraj, ko je bila objavljena namera za prevzem Cinkarne Celje, je bilo z delnicami na Ljubljanski borzi opravljenih za kar 1,3 milijona evrov poslov. Njihova vrednost je ob tem dosegla rekordnih 259 evrov. Danes je bilo opravljenih še za okoli pol milijona evrov poslov, pri čemer se je tečaj dodatno zvišal in po zadnjih podatkih znaša 266 evrov na delnico.