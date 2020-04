Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi se je končala arhitekturna in urbanistična faza za novi fakulteti za strojništvo in farmacijo na ljubljanskem Brdu. Gradnja bi se lahko začela leta 2022.

Že več let ni skrivnost, da si fakulteti za strojništvo in farmacijo, ki stojita na nasprotnih straneh ob Aškerčevi cesti v neposredni bližini filozofske fakultete, želita novih in predvsem večjih prostorov. Nov korak na poti do novih prostorov se je zgodil v začetku aprila, ko je komisija predstavila zmagovito arhitekturno rešitev za novi fakulteti.

Na Brdo, kjer so že tri fakultete

Za novo lokacijo fakultet je predvideno ljubljansko Brdo, kjer že domujejo fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) in fakulteta za računalništvo ter biotehniška fakulteta, zemljišče pa je v lasti Univerze v Ljubljani.

Območje ob potoku Glinščica v neposredni bližini živalskega vrta in Poti spominov in tovarištva ter Tehnološkega parka Ljubljana bi lahko v prihodnjih letih postalo univerzitetno središče na področju tehnologije in tehnike. Ob tem je pred letom ljubljanski župan v neposredni bližini napovedal še gradnjo garažne hiše za živalski vrt.

Čaka jih prepričevanje odgovornih

Na arhitekturnem natečaju je zmagala ideja podjetja Sadar + Vuga, investicija pa je ocenjena na 48 milijonov evrov. Stavba bo sestavljena iz štirih notranjih atrijev in s terasasto oblikovanimi in zasnovanimi etažami.

Vselitev v novo zgradbo bi se lahko zgodila leta 2024. Foto: FS LJ Po besedah Kalina je zdaj pred njimi čas odločilnih prepričevanj najodgovornejših v državi, da podprejo investicijo, saj tega fakulteta sama ne bo zmogla.

"Za pridobitev vse potrebne dokumentacije bo fakulteta za strojništvo vnaprej investirala od 3,5 do štiri milijone evrov lastnih sredstev. Za realizacijo pa bomo nujno potrebovali finančno pomoč države," pojasnjuje Kalin.

"Dejstvo je, da je fakulteta s številom zaposlenih in študentov ter s svojimi dosežki presegla zmogljivosti svojih trenutnih prostorov, načrtovanih ob nekajkrat manjšem številu študentov, zaposlenih in aktivnostih," opozarja Kalin in poudarja tudi vpliv fakultete na gospodarstvo.

Selitev bi bila lahko že čez štiri leta

Če bo država stopila naproti, bi se lahko ob normalnem razvoju dogodkov gradnja začela spomladi leta 2022, napoveduje Kalin, selitev v nove prostore pa bi bila mogoča po dveh letih od začetka gradnje, torej predvidoma leta 2024.

"Dokazali smo že, da lahko na podlagi odličnega znanstvenega dela pomagamo slovenski industriji in tako vplivamo na rast gospodarstva, življenjski standard in blaginjo države, ki je v teh nemirnih časih vse prej kot samoumevna," še dodaja dekan fakultete za strojništvo.

Foto: FS LJ

Na Aškerčevo verjetno katera druga fakulteta

S selitvijo dveh fakultet z Aškerčeve ceste bi njune trenutne prostore verjetno v uporabo dobila katera od drugih fakultet. Tako je nekdanje prostore FKKT, ki se je leta 2014 z Aškerčeve preselila na Brdo, dobila fakulteta za gledališče, radio, film in televizijo. Stavbo so povsem porušili in na novo zgradili, saj je bila potresno nevarna.