AGRFT se bo (spet) selil

Aškerčeva ulica v bližini središča Ljubljane je sinonim za različne fakultete in srednje šole, ki domujejo vzdolž nje. Po novem bo svoje domovanje tam našla še Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.

AGRFT je imel že več kot desetletje prostorske težave. Že pred več kot desetimi leti je takratni dekan Aleš Valič ob 60-letnici dejal, da v takšnih prostorih ne bodo več mogli dolgo delati. Čakati so morali do leta 2014, ko so se z Nazorjeve ulice preselili na Trubarjevo 3. Ob selitvi so sestavili živo verigo iz več kot 300 prostovoljcev, ki so prenesli knjige iz stare knjižnice v nove prostore.

Novo domovanje bo AGRFT imel v prostorih, ki so bili v zadnjih letih prazni, pred tem pa je v njej imela prostore Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT). Ta se je leta 2014 preselila v nove prostore na Brdo, kjer je v 118 milijonov evrov vrednem projektu svoj prostor našla še Fakulteta za računalništvo in informatiko. Že prej je bila v neposredni bližini Biotehniška fakulteta.

Gradnja nove stavbe

Foto: STA Nekdanja stavba FKKT na Aškerčevi je bila že nekaj časa prazna, ob tem pa tudi potresno nevarna, zato so jo lani podrli, zdaj pa se počasi končuje gradnja nove stavbe, kjer bo AGRFT.

"Za obnovo smo se odločili zaradi reševanja prostorske stiske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, ki bo uporabljala prostore," pojasnjujejo na Univerzi v Ljubljani.

Tudi farmacija in strojništvo si želita na Brdo

Po FKKT se z Aškerčeve na Brdo želi preseliti še nekdanja sosednja Fakulteta za farmacijo in Fakulteta za strojništvo, ki stoji na drugi strani ceste, ob Filozofski fakulteti.

Arhitekturni natečaj se bo po informacijah Univerze v Ljubljani končal še letos. Prihodnje leto pričakujejo, da bo v izdelavi občinski podrobni prostorski načrt, leta 2021 pa projektna dokumentacija.

Foto: Siol.net

"Gradnja naj bi se tako začela leta 2022, če bodo zagotovljena finančna sredstva. Fakulteti naj bi bili zgrajeni predvidoma do leta 2024," o selitvi še dveh fakultet na Brdo pravijo na Univerzi v Ljubljani. Gradnja vsake stavbe fakultete naj bi stala okrog 40 milijonov evrov, so poročale Finance.

V neposredni bližini fakultet na Brdu gradnjo garažne hiše za živalski vrt napoveduje tudi ljubljanski župan Zoran Janković.