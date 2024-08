Tako bosta videti novi fakulteti na Brdu #foto

Ljubljanski fakulteti za farmacijo in za strojništvo sta pridobili gradbeno dovoljenje za novogradnji. Nova objekta bosta na območju Kampusa Brdo, začetek njune gradnje pa pričakujejo v letu 2025, so sporočili z Univerze v Ljubljani.

Fakulteti, ki sta zdaj v prostorih na Aškerčevi cesti, zaradi neustreznih prostorov ne moreta več izvajati svojega dela, so zapisali. Rektor univerze Gregor Majdič ocenjuje, da bodo z izgradnjo obeh fakultet predvidoma do leta 2030 uredili najbolj pereče prostorske težave članic univerze. Po njegovem pričakovanju bosta novi stavbi fakultetama omogočili, da bosta izpolnjevali družbeno poslanstvo in strategijo razvoja univerze.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Prostorske stiske s prizidkom niso rešili

Fakulteta za farmacijo ima danes več kot 1500 študentov in skoraj 200 zaposlenih. S prizidkom na zdajšnji lokaciji so leta 2000 omilili prostorsko stisko, ne pa je tudi rešili. Lokacije, kjer deluje in jih tudi najema, ne zadoščajo pedagoškim in raziskovalnim potrebam. Z novogradnjo pa bodo dobili dovolj različnih laboratorijev in predavalnic.

Potreba po kadrih, ki se izobražujejo na fakulteti, je že zdaj velika, v prihodnjih letih pa se bo zaradi že začetih širitev aktivnosti v farmacevtskih podjetjih v Sloveniji še povečevala.

Tudi na fakulteti za strojništvo imajo veliko prostorsko stisko. Prostori, v katerih so zdaj, so bili zgrajeni leta 1972. Tedaj so imeli 600 študentov in približno 150 zaposlenih. Zdaj pa imajo več kot 1500 študentov in več kot 430 zaposlenih. Fakulteta že desetletja deluje na petih lokacijah, ki večinoma niso več primerne za sodobno delo. Na voljo ima 13.200 kvadratnih metrov površin, na Brdu pa bo prostora več kot dvakrat toliko. Gradnjo bodo sofinancirali z evropskimi sredstvi.

Fakulteti naj bi se v nove prostore preselili predvidoma v štirih letih

Po poročanju današnjega Dela naj bi se fakulteti iz dotrajanih in potresno ogroženih prostorov na Aškerčevi v nove prostore preselili predvidoma v štirih letih. Po ocenah izbranih arhitektov iz leta 2020 znaša skupna ocenjena vrednost gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del dobrih 106 milijonov evrov skupaj z DDV, torej 53 milijonov evrov za eno novogradnjo. Ker pa so se cene od takrat precej zvišale, bo tudi vrednost investicije zagotovo višja, predpostavlja Delo.

Medtem ko fakulteta za strojništvo pričakuje evropsko sofinanciranje, bo večji del financiranja gradnje nove fakultete za farmacijo zagotovil zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo do leta 2031.

Dnevnik pa je v sredo navedel, da bodo v pritličju nove fakultete za farmacijo pedagoški prostori, del uprave, okrepčevalnica in knjižnica. V medetaži bodo servisni prostori objekta in osrednje garderobe študentov. Prvo in drugo nadstropje bosta laboratorijski etaži, v terasni etaži pa bodo kabineti, tajništva posameznih kateder in uprava. Na skrajnem zahodnem delu stavbe je predviden t. i. infrastrukturni center, v katerem bodo laboratoriji, univerzitetna učna lekarna in ambulanta.

Na Kampusu Brdo že domujejo nekatere fakultete

Pritličje fakultete za strojništvo pa bo od severa proti jugu razdeljeno na tri pasove, pri čemer bodo v severnem delu predavalnice, v južnem pa večinoma laboratoriji. V prvem in drugem nadstropju so načrtovani pisarne, kabineti, sejne sobe, predavalnice in laboratoriji. Terasna etaža pa je namenjena skupnim programom fakultete, kot so knjižnica, uprava in jedilnica s kuhinjo.

Na območju Kampusa Brdo, kjer bosta novi fakulteti, že domujejo biotehniška fakulteta, fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter fakulteta za računalništvo in informatiko ljubljanske univerze.