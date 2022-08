Ministrstvo za zdravje pripravlja rešitve, s katerimi bi rešilo problematiko pravilnika, po katerem morajo od 1. junija študenti farmacije po opravljenem magisteriju za pridobitev naziva magister opraviti še strokovni izpit, so sporočili. Tako je pripravilo odredbo za oprostitev stroškov plačila teh izpitov in tudi predlog sprememb pravilnika.

Študenti farmacije, ki so magistrirali po 1. juniju, so ostali brez naziva magister, je danes poročal Radio Slovenija. Kot določa pravilnik, ki ga je sprejel prejšnji minister za zdravje Janez Poklukar in je začel veljati 1. junija, morajo namreč za pridobitev naziva opraviti še strokovni izpit.

Študentje zahtevajo sestanek na ministrstvu

Fakulteta je po navedbah radia študente o tem obvestila šele ta teden. Ti zahtevajo sestanek na ministrstvu, ministra pa pozivajo, naj pravilnik odpravi. V današnjem odzivu je ministrstvo za zdravje zapisalo, da "magistri farmacije ne bodo ostali brez nazivov".

Kot pravijo, se je ministrstvo v novi sestavi s problematiko pravilnika seznanilo po nastopu funkcije 2. junija. "Z namenom, da se to področje nemudoma ustrezno uredi, smo se že večkrat sestali s predstavniki Fakultete za farmacijo. Poudariti velja, da iščemo rešitve, ki bodo vzdržale pravno presojo in bodo ob tem čim manj na škodo študentom v prehodnem obdobju," so zapisali.

Pripravili odredbo za oprostitev stroškov plačila izpitov

Ob tem so poudarili, da "gre za področje, kjer se prekrivajo kompetence s področja zdravstva in šolstva ter da je bilo to področje v praksi neustrezno obravnavano zadnjih deset let".

Ministrstvo je že pripravilo odredbo za oprostitev stroškov plačila izpitov za študente, s čimer je Fakulteta za farmacijo seznanjena in je sodelovala pri njeni pripravi, ter predlog spremembe pravilnika. V naslednjih dneh je s predstavniki fakultete predviden še en sestanek, na katerem "bomo dorekli še zadnje podrobnosti in zadevo dokončno uredili", zatrjujejo.

Ministrstvo se bo prav tako odzvalo na poziv Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU), ki ga je prejelo v petek popoldne, in bo tudi študentom "pojasnilo vsebine sprememb, ki jim morda Fakulteta za farmacijo ni dovolj jasno pojasnila". Po tem bodo z rešitvami seznanili tudi širšo javnost, so še sporočili.