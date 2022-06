Afera farmacevtka dobiva nove razsežnosti

Tajni posnetki pogovorov ljubljanskega župana Zorana Jankovića z mlado farmacevtko so bili uničeni na zahtevo sodnice Mojce Kocjančič, ki je odločila, da je tožilka Blanka Žgajner prepozno sprožila kazenski postopek in mora zaradi tega izločiti in uničiti dokaze proti Jankoviću. Foto: Bojan Puhek