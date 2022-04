Za Niko vam ne bomo prikrivali, komu župan Janković "rihta" službo za seks

Organizacija 8. marec je na Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije prijavila medij, ki ga berete, zaradi razkritja imena Katarine Ravnikar, ki ji je župan Ljubljane v zameno za seks zagotovil delo za nedoločen čas v mestnih lekarnah. Zavod osmi marec v pritožbi trdi, da sta Siol in urednik Siola neupravičeno razkrila zasebnost Ravnikarjeve, in opozarja, da bi ne smeli razkriti identitete osebe, ki je "doživela spolno zlorabo". Spor, da bi morali na Siolu prikrivati identiteto, so, kot so zapisali, sprožili kot del svojega boja proti spolnemu nadlegovanju in nasilju, k čemur po njihovem sodi "zagotavljanje etičnih standardov novinarskega poročanja in medijske obravnave spolnega nasilja, njihovih žrtev in storilcev". Vendar ...

Smo v času tik pred volitvami. Proteste zaradi objave člankov (v katerih smo opozorili na koruptivno ravnanje župana) in spor pred častnim razsodiščem, pa je Zavod (ki v kampanji močno sodeluje s sedanjo opozicijo) sprožil ob člankih, ki so bili objavljeni po tem, ko je bil župan Ljubljane Jankovič slavnostni gost na volilni konvenciji Roberta Goloba. Kjer je bil predstavljen kot zgled vladanja. Golob je bil sicer v preteklosti tudi funkcionar stranke Zorana Jankovića.

Koga vse je zaposlil Janković in zakaj?

Nevladno organizacijo, ki je sprožila postopek, pa vodi Nika Kovač, ki je bila kot Katarina Ravnikar zadnja leta zaposlena v instituciji, ki sodi pod mestno občino. Zdaj pa organizacija, ki jo vodi, kritizira, da bi naj razkrili preveč o tem, kako župan vpliva na zaposlovanja na ravni podjetij in institucij, ki sodijo pod mesto.

Očitki zavoda, ki ga vodi Nika Kovač, so nenavadni. Očitajo, da smo po nepotrebnem razkrili ime in priimek žrtve seksualnega nasilja Katarine Ravnikar. Ime Katarine Ravnikar je razkril novinar Bojan Požar pred več kot sedmimi leti. Z imenom, priimkom in sliko je dogajanje že takrat opisal tudi najbolj brani tiskani medij v državi Slovenske novice. O tem, da je Zavod 8. marec Siol.net zaradi objave imena Ravnikarjeve v letošnjem letu že večkrat kritiziral, smo že pisali (več v članku Nika Kovač ne obsoja Jankovića na Golobovi konvenciji). Ravnikarjeva je že pred leti spremenila priimek. Novo poimenovanje Ravnikarjeve smo v dokumentih, ki smo jih objavili s sojenja in pri poročanju, prikrili.

Foto: Slovenske novice

Sodni postopki so javni in sodbe se izrekajo javno

Zahteva, da bi morali ime in priimek Ravnikarjeve tudi sicer prikriti, pa je dodatno nenavadna, ker je Ravnikarjeva sama tožila kriminalista zaradi uradnega zaznamka, ki smo ga objavili. Po ustavi so sodni postopki javni in se sodbe izrekajo javno. Javni interes za poročanje, če gre za sume zlorabe župana ali kriminalistov, ki to preiskujejo, je v tem primeru povsem nesporen. Sodišče postopka, ki je potekal proti kriminalistoma, in spisov (tudi pričanja Katarine Ravnikar pred sodiščem o dogajanju) ni označilo kot izjemo, ki mora biti skrita pred javnostjo zaradi varovanja žrtve spolnega nasilja. Očitke o kršenju pravic domnevne žrtve spolnega nasilja Katarine Ravnikar bi morala nevladna organizacija v tem primeru torej nasloviti na sodišče, in ne na medij, ki poroča o dogajanju na sodišču.

Kdo so člani upravnega odbora 8. marca?

V dokumentu o sproženem postopku proti Siolu 8. marca, ki so nam ga poslali iz društva novinarjev, je zapisano, da je avtor programski odbor Inštituta 8. marec, ni pa nobenih imen in priimkov in ne podpisov pobudnikov spora. Zato smo Društvo novinarjev Slovenije prosili za imena oseb, ki so sprožile postopek proti Siol.net. Z vprašanji, kdo so sploh osebe, ki so v programskem odboru nevladne organizacije, smo se obrnili tudi na 8. marec. Kot so nam obljubili, bomo odgovore kmalu prejeli. Potem jih bomo tudi objavili.

8. marec Jankoviću očita, da je "seksualni predator"?

Sporna pa je tudi trditev nevladne organizacije 8. marec, da je bila Katarina Ravnikar v tem primeru žrtev spolnega nasilja in bi zaradi tega morali javnosti prikriti dogajanje v županovi pisarni, pri njej doma ali na sodišču. Še enkrat: Ravnikarjeva je postopek proti kriminalistoma sama sprožila. In kot je Ravnikarjeva pred sodiščem sama povedala, je župan k obisku in k spolnim odnosom ni silil, za to se je odločila sama, da bi si pridobila ugodnost: to je zaposlitev za nedoločen čas v lekarniškem podjetju, ki je v lasti MOL. Da hoče seks, kot je pričala pred sodiščem Ravnikarjeva, bi naj župan niti ne izrekel. To je ji je bilo samoumevno, saj to moški, kot je povedala, "vedno hočejo".

Ravnikarjeva, vsaj po tem pričanju, ni bila predmet nadlegovanja na delovnem mestu ali kaj podobnega. Trditev nevladne organizacije 8. marec v pritožbi, da je bila Ravnikarjeva žrtev spolnega nasilja in zlorabe, je zaradi tega neutemeljena in celo nepoštena do župana, saj pri dogajanju ni znakov, da bi bil župan nasilen ali da bi bili spolni odnosi neprostovoljni.

Tudi nobenega postopka proti županu zaradi spolnega nasilja nikoli ni bilo in ga organizacija, ki zahteva cenzuriranje poročanja o dogajanju na Siolu, tudi ne sproža. Častnemu razsodišču bomo na pritožbo, ki jo predstavljamo javno, odgovorili še obširneje.

V nadaljevanju objavljamo celotno prijavo 8. marca.