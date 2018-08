Študij, ki vam zagotavlja kariero

Dober študij vas bo pripravil na izzive, ki vas čakajo na karierni poti, in vam ponudil znanje, ki ga bodo dejansko iskali vaši bodoči delodajalci. Prav takšno priložnost vam ponujajo na Abituri, višji strokovni šoli , kjer so v 26 letih delovanja razvili študij, ki vam bo omogočil pravo pot do želene poklicne kariere.

V poplavi ponudb za različne izobraževalne priložnosti se težko znajdemo in večinoma odločamo intuitivno ali na podlagi nasvetov najbližjih. V resnici pa bi se morali pri izbiri primernega študija odločati predvsem na podlagi odgovorov na spodnja tri vprašanja.

Ali iščete študij, ki vam bo dal pravo znanje in pomagal vzpostaviti pravo mrežo ljudi, ki vam bodo pomagali pri zaposlovanju in razvijanju lastne kariere?

Ali iščete študij, ki razume vaš življenjski slog – vaše obveznosti v družini, službi?

Ali iščete izredni študij, kjer so predavanja organizirana v popoldanskem času?

Spoznajte Abituro, višjo strokovno šolo, ki ponuja zanimive in uporabne študijske programe ter vam zagotavlja pravo znanje in prave možnosti za poklicni uspeh.

#1 Cilj študija na Abituri je usposobljenost za delo, za podjetnost, za spremembe in za življenje. #2 Študij razumejo kot enakovreden del celovitega življenja, ki se ne začne in konča pri šolskih vratih. #3 Abitura vzpostavlja mrežo ljudi, s katerimi se povezujejo med študijem in po koncu študija. #4 Vključena je v programe mednarodne izmenjave Erasmus in svojim študentom omogoča opravljanje prakse ali dela študija v tujini. #5 Študij je organiziran v popoldanskem času. Istočasno poslušate le en predmet.

Poklici, ki so iskani

Na Abituri lahko izbirate med sedmimi zaposlitveno zanimivimi študijskimi programi:

Varovanje

Ekonomist

Poslovni sekretar

Velnes

Informatika

Gostinstvo in turizem

Organizator socialne mreže

Ker se v poslovnem svetu razvijajo povsem nove storitve in cele panoge, ki temeljijo na pravem občutku za soljudi, je program Organizator socialne mreže nedvomno med najzanimivejšimi. Med študijem boste aktivno vključeni v različne programe in aktivnosti s področja socialne preventive in hkrati dobili potrebno znanje, s katerim boste lahko pomagali šibkejšim v svojem okolju. Prav empatija, odprtost za ljudi in hkrati jasno razumevanje socialnovarstvenega področja so tiste glavne kompetence, ki jih boste pridobili med študijem. Gre za poklic, ki ima pri nas velike zaposlitvene možnost. Te boste nedvomno povečali s študijem, ki vam bo dal širši pogled na socialno problematiko v našem okolju, tudi tako, da boste znali prepoznati človeško stisko in ji ponuditi pravo rešitev.

Zelo priljubljena sta tudi programa Gostinstvo in turizem ter Velnes. Prav drugi je v zadnjem času zelo priljubljen, saj omogoča znanje, po katerem je na trgu dela vedno večje povpraševanje, in hkrati zagotavlja odlično odskočno desko za samozaposlitev. Programi, ki imajo na Abituri dolgo tradicijo in veljavo, so programi Ekonomist, Poslovni sekretar, Informatika in Varovanje.

Programi na Abituri izhajajo iz prakse in so nedvomno močno povezani s potrebami na trgu. Prav zato so vsi zasnovani tako, da vam zagotavljajo uporabno znanje, ki ga boste takoj lahko unovčili pri svojem delodajalcu ali nenazadnje tudi v svojem lastnem podjetju. Sodobni programi vam bodo odprli nova vrata v poslovnem okolju in vam hkrati utrdili položaj pri trenutni zaposlitvi.

Poklici, kot je poslovni sekretar, so vedno aktualni. Samo odlično organizirana poslovna sekretarka, ki dobro obvlada svoje delo in je prek študija dobila vse potrebne kompetence za delo, lahko resnično postane desna roka vodij. Tudi z znanjem o ekonomiji in informatiki si boste lahko odprli nova vrata v poslovnem svetu, saj boste v obeh programih pridobili tista znanja, ki jih pri zaposlenih ali bodočih menedžerjih iščejo na trgu.

Zakaj so na Abituri drugačni?

Študij je prilagojen vašemu življenjskemu slogu, tako da lahko uspešno študirate tudi ob delovnih in družinskih obveznostih. Istočasno poslušate le en predmet, kar vam omogoča osredotočenje na posamezno snov in sprotni študij.

Na voljo kar 14 sodobno opremljenih predavalnic, kjer boste doživeli napredno multimedijsko izkušnjo, v knjižnici pa dobite vso strokovno literaturo za potrebe študija.

Predavatelji izhajajo iz prakse, saj so zaposleni v gospodarstvu. Gre za priznane strokovnjake, ki vas bodo prek predavanj povezovali z vsakodnevnimi izkušnjami iz resničnega življenja. Ponujajo vam torej znanje, ki ga boste lahko zelo dobro unovčili v svoji karieri – tako pri napredovanju in iskanju najboljših poslovnih rešitev kot pri pravilnem ravnanju v primeru kriznih situacij, ki so del vsake poslovne poti.

Študenti pri predavateljih cenijo predvsem odprt in spoštljiv odnos ter pripravljenost pomagati tudi zunaj predavalnice. Osebni stik, razumevanje potreb in želja vsakega posameznika so ključni. To kažejo raziskave spremljanja zadovoljstva njihovih študentov, ki jih na Abituri redno izvajajo.

Kaj pravijo diplomanti Abiture, Višje strokovne šole? "Na Abituro me vežejo lepi spomini, spoznal sem nove ljudi, srečal sem se s številnimi znanimi obrazi prav s področja svojega dela. Močno sem nadgradil znanja, ki mi še kako pridejo prav pri opravljanju mojega poklica." (Dušan Korene, inženir varovanja, diplomiral 2017) "Zame osebno je bila največja prednost ta, da sem glede na to, da sem se preselil v ZDA, lahko študiral na daljavo oziroma so mi omogočili, da sem opravljal študijske obveznosti v obdobjih, ko sem se vračal v Slovenijo. Na Abituri so bili res pripravljeni prisluhniti mojim potrebam ter mi omogočiti dostopnost izobraževanja in opravljanje vseh obveznosti prilagojeno mojim potrebam. Vsekakor pa je pomembno tudi dejstvo, da so mi kljub nekajletni prekinitvi študija priznali vse predhodno opravljene obveznosti." (Marjan Pungartnik, ekonomist, diplomiral 2014) "Prednost študija na Abituri je v njihovi prilagodljivosti študentom, še posebej z urnikom, saj predavanja potekajo v popoldanskem času. Dostopnost profesorjev je neprecenljiva, tudi vseh drugih, ki so zaposleni na šoli, enako njihova zavzetost, da čim bolj pomagajo študentom, da usvojijo potrebna znanja in jih tudi prenesejo v prakso. Vsekakor pa marsikomu veliko pomeni, da so stroški študija najnižji in da jih je mogoče plačevati na obroke." (Valentina Voršnik, ekonomistka, diplomirala 2016)