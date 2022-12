Štirje najbogatejši Američani v 2022 ob več kot 200 milijard dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Muskovo premoženje naj bi bilo zdaj vredno 137 milijard dolarjev, Gatesovo 109 milijard, Buffettovo 107 milijard, Bezosovo pa prav tako 107 milijard, izhaja iz Bloombergove lestvice najbogatejših zemljanov. Lestvico pri Bloombergu posodabljajo na dnevni ravni.

V začetku leta je bilo sicer precej drugače, Buffet je za Muskom zaostajal za 170 milijard dolarjev, za Bezosom za 90 milijard in za Gatesom za 30 milijard.

Največ izgubil Musk

Musk je na letni ravni izgubil 133 milijard dolarjev, Gates 29 milijard, Buffet 1,48 milijarde, Bezos pa 85 milijard dolarjev, izhaja iz Bloombergove lestvice.

Delnice Buffettovega podjetja Berkshire Hathaway so se letos med redkimi podražile, medtem ko so se delnice Tesle, Microsofta in Amazona pocenile.

Samo delnice Muskove Tesle so letos izgubile 70 odstotkov. Musk je zato v sredo zaposlene pozval, naj ne podležejo "norosti borznega trga". Tesla bo dolgoročno najvrednejše podjetje na svetu, je zatrdil.

Najbogatejši ostaja Francoz

Amazonove delnice so se letos pocenile za 50 odstotkov, Microsoftove za 30 odstotkov, delnice Berkshire Hathaway pa so se podražile za dva odstotka. Buffett bi bil še bogatejši, vendar je v dobrodelne namene letos namenil pet milijard dolarjev.

Na vrhu Bloombergove svetovne lestvice ostaja Francoz Bernard Arnault, ki je vreden 162 milijard dolarjev. Za Muskom in pred Gatesom je s 121 milijardami Indijec Gautam Adani. Ta je tudi edini med prvimi desetimi milijarderji z lestvice, ki je na letni ravni okrepil svoje bogastvo, in sicer za 44 milijard dolarjev.