Prvi na seznamu, Dubravko Grgić, je vodja in največji delničar v skupini Agram grupa, ima pa tudi odvetniško pisarno Grgić in partnerji. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Najbogatejši podjetnik na območju nekdanje Jugoslavije je Hrvat iz BiH Dubravko Grčić, vodja zavarovalniške skupine Agram grupa, s premoženjem, vrednim 2,84 milijarde evrov, navaja srbski tednik Nedeljnik. Med deseterico najbogatejših, pri sestavljanju katere so sodelovali še mediji iz Slovenije, Hrvaške, BiH in Severne Makedonije, ni Slovencev.

"S tem seznamom nismo želeli pokazati, koliko denarja imajo ti poslovneži, ampak koliko so vredne njihove družbe in koliko denarja bi lahko dobili, če bi jih denimo prodali," so ob objavi seznama najbogatejših poslovnežev v regiji opozorili pri reviji.

Prvi na seznamu, Dubravko Grgić, je vodja in največji delničar v skupini Agram grupa, ima pa tudi odvetniško pisarno Grgić in partnerji. Rodil se je v Mostarju ter se šolal v Ljubuškem in Zagrebu, kjer je končal pravno fakulteto.

Na drugem mestu sta dva srbska poslovneža

Revija Nedeljnik je na drugo mesto uvrstila dva srbska poslovneža, Miodraga Kostića iz MK grupe, ki deluje na področju kmetijstva, bančništva in turizma, in Miroslava Miškovića iz Delta Holdinga. Med njima je le za 196 tisoč evrov razlike. Premoženje prvega so ocenili na 2.779.323.438 evrov, premoženje drugega pa na 2.779.127.103 evre. Oba sta s svojimi naložbami prisotna tudi v Sloveniji, Kostić na primer prek lastništva Gorenjske banke in hotela Kempinski Palace Portorož.

Najbogatejši Hrvati so Silvio in Robert Kutić ter Izabel Jelenić, lastniki največjega tehnološkega podjetja v regiji Infobip iz istrskega Vodnjana. Delijo si četrto mesto, njihovo premoženje pa je ocenjeno na 2,50 milijarde evrov.

Na petem in šestem mestu sta prav tako Hrvata Mate Rimac z 2,27 milijarde evrov premoženja in Emil Tedeschi z 1,6 milijarde evrov premoženja. Rimac je lastnik najbolj prepoznavnega proizvajalca električnih vozil v regiji Rimac grupe, Tedeschi pa živilskega velikana Atlantic grupa, ki je med drugim lastnica Droge Kolinske.

Na sedmem, osmem in devetem mestu sledijo Srbi Petar Matijević, lastnik družbe Industrija mesa Matijević, s skoraj 1,6 milijarde evrov premoženja, Dejan Čakajac in Jadranka Stepanović iz podjetja Mozzart, ki deluje na področju iger na srečo, z 1,35 milijarde evrov premoženja ter Dragan Šolak iz vodilnega ponudnika medijskih in komunikacijskih storitev v jugovzhodni Evropi United Group z 1,34 milijarde evrov premoženja. Tudi Šolak je prek telekomunikacijskega operaterja Telemach, več medijev in lastništva blejskega golf igrišča prisoten v Sloveniji.

Hrvat Mile Ćurković, lastnik trgovske verige Plodine, je z 1,31 milijarde evrov premoženja pristal na desetem mestu.

Seznam stotih najbogatejših v regiji so sestavljali strokovnjaki iz dveh uglednih svetovalnih podjetij

Seznam stotih najbogatejših v regiji so sestavljali strokovnjaki iz dveh uglednih svetovalnih podjetij, ki delujeta na newyorški borzi. Uporabili so multiplikatorje poslovne šole Stern z newyorške univerze in primerjalnih podjetij, v analizo pa so vključili tudi rezultate tržnih transakcij v regiji in svetu, so pojasnili pri reviji Nedeljnik.

Pri pripravi seznama so sodelovali tudi drugi vodilni mediji v regiji, slovenski poslovni časnik Finance, hrvaški poslovni tednik Lider, tednik Dani bosansko-hercegovskega časnika Oslobođenje in ugledna medijska hiša iz Severne Makedonije, ki je želela ostati anonimna.

Najbogatejša Slovenca, Iza Sia Login in Samo Login, imata skupno 690 milijonov evrov premoženja, je letos ocenila revija Finance Manager. Stoterica najbogatejših Slovencev ima sicer skupno 8,1 milijarde evrov premoženja.