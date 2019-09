Sodni izvršitelji in policija nad letalo Adrie, let odpovedan

Adria Airways je morala včeraj tik pred zdajci odpovedati večerni let iz Ljubljane na Dunaj. Razlog? Na cilju so jih čakali sodni izvršitelji in policisti, ki so poskušali od našega letalskega prevoznika izterjati neporavnane dolgove. Toda letalo nikoli ni prispelo na Dunaj.

Po naših informacijah je do prizemljitve letala prišlo zaradi spora z enim od potnikov iz Avstrije, ki je od leta 2017 neuspešno zahteval izplačilo odškodnine za odpovedan let. Zato se je prek odvetnikov s tožbo obrnil na sodišče, kjer je tudi uspel. Toda denarja, šlo naj bi za vsega 250 evrov (brez obresti in sodnih stroškov), mu Adria nikoli ni povrnila.

Foto: posnetek zaslona Ali bi sodni izvršitelj letalo Adrie po njegovem pristanku na Dunaj zasegel oziroma preprečil izkrcanje potnikov, dokler ne bi Adria poravnala dolga, ni jasno. Za zdaj je znano le, da je bil let odpovedan.

Letalo, s katerimi bi morali potniki iz Ljubljane leteti na Dunaj, sicer ni v lasti Adrie. Zaradi tehničnih težav v lastni floti ga je Adria pred dnevi najela od nemškega podjetja WDL Aviation. V tem podjetju naj bi tudi sprejeli odločitev, da ne bodo izvedli leta. Danes zjutraj je proti Dunaju poletelo drugo letalo Adrie, ki bi moralo pristati ob 8. uri. Ali so vmes že poravnali dolg, pri Adrii še preverjamo.

Tudi sicer imajo upniki Adrie, ki v zadnjih mesecih pogosto vlagajo izvršbe, velike težave pri izterjavi dolga. Nobeno letalo ni v neposredni lasti Adrie, saj jih ima ta v najemu od tujih lizinških družb.

Vse več prijav potnikov

V najslabšem položaju so potniki, ki proti Adrii vlagajo zahtevke zaradi odpovedi poletov in dolgih zamud. Javna agencija za civilno letalstvo je kot nadzorni organ letos do junija prejela 134 prijav proti Adrii. Prevozniku, ki se je poleti spopadal s povečanimi operativnimi težavami, so ob tem lani izrekli za okoli 35.500 evrov glob.

Zaradi zamude je prišlo 56 prijav, zaradi odpovedi poleta 74, zaradi zavrnitve vkrcanja pa štiri. Na vprašanje, ali je Adria do zdaj v teh primerih izplačevala odškodnine, so v agenciji odgovorili, da je, a žal večkrat z zamudo. Leta 2016 so proti vsem prevoznikom prejeli 146 prijav, predlani jih je bilo 149, lani 337, do 13. junija letos pa 208.

Agencija potnikom ob tem svetuje, naj se ob težavah ravnajo po postopku, navedenem na spletni strani agencije, in naj uveljavljajo odškodninske zahtevke na pristojnem sodišču. Agencija namreč nima pristojnosti izterjave odškodnine v imenu potnikov, velikokrat pa že s svojimi prvimi dejanji v postopku postopke pospeši, so navedli.

Adria vse bliže dnu svetovne lestvice letalskih prevoznikov

Zamude, odpovedi letov in številne zahteve prizadetih potnikov po izplačilu odškodnin, s katerimi se je lani borila Adria Airways, so pustile velik madež na njenem ugledu.

Na najnovejši lestvici AirHelp o zanesljivosti svetovnih letalskih prevoznikov je naš nacionalni prevoznik zgrmel na 63. mesto med skupno 72 obravnavanimi družbami. Dosegel je 5,98 od možnih desetih točk, pri čemer je najnižje uvrščeni prevoznik Thomas Cook Airlines dosegel 5,26 točke.

Adria se je odrezala slabo na vseh področjih, tako pri zamudah in odpovedih letov (51. mesto) kot tudi pri kakovosti storitve, ki jo ocenjujejo potniki (62. mesto). Najslabše pa je ocenjena za to, koliko časa je potrebovala za obdelavo odškodninskih zahtevkov in kolikšen del jih je neupravičeno zavrnila (64. mesto).