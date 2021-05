Slovensko Ehrano prevzema znano mednarodno podjetje

Špansko podjetje Glovo, eden vodilnih svetovnih igralcev na področju dostave različnih kategorij, je sporočil, da je dosegel dogovor o združitvi s slovenskim dostavnim podjetjem Ehrano.

Platforma Glovo, ki ima sedež v Barceloni, sicer dostavlja vse, od hrane do živil in farmacevtskih izdelkov, s čimer se je v Sloveniji do zdaj ukvarjal predvsem konkurenčni servis Wolt.

Glovo je bil do zdaj prisoten v 23 državah po svetu, v naši bližini pa je prisoten že na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Italiji. Zdaj pa širi svojo prisotnost v Srednjo in Vzhodno Evropo, so pojasnili.

"Na tem območju vidimo velik potencial," je povedal generalni direktor Glova Oscar Pierre, "Ehrana je res močan lokalni igralec, ta prevzem pa nam ponuja priložnost za vstop na nov trg in nadaljnjo krepitev položaja v regiji, ki je zelo dobro sprejela spletno dostavo."

Ehrana bo delovala pod blagovno znamko Glovo

Združitev bo predvidoma zaključena v naslednjih nekaj mesecih, so pojasnili, Glovo zdaj tesno sodeluje z družbo Ehrana, da bi opredelil strategijo prehoda za uporabnike, partnerje in kurirje. Načrtujejo, da bosta oba modela dostave hkrati delovala pod blagovno znamko Glovo, pri čemer se bodo o prihodnjih uvedbah v posameznih mestih odločali posebej.

Foto: Glovo

"Veseli nas, da naš dolgoletni projekt Ehrana postaja del mednarodne zgodbe o uspehu, in z velikim veseljem se lotevamo tega skupnega podviga z družbo Glovo," je izjavil Borut Markelj, izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Ehrana, "prepričani smo, da ta združitev ne bo prinesla le boljše izkušnje za naše obstoječe uporabnike in poslovne partnerje, temveč tudi dodano vrednost za slovenski sektor storitev na zahtevo na splošno."

