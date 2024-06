Ehrana se je vrnila v slovenske roke #video

"Ehrana je bila moja prva resna, redna zaposlitev in je bila zato vedno v mojem srcu," je Matic Šubic navedel enega od razlogov, da se je odločil za ponovno obuditev spletnega portala in mobilne aplikacije Ehrana.

Z njo se je vrnil v same začetke podjetja, ko je to delovalo kot posredniška storitev za gostince, ki imajo lastno dostavo hrane. Tudi zdaj v začetni fazi lastne dostavne flote ne načrtujejo, je poudaril Šubic. "Bistvena nam je finančna vzdržnost, želimo obstati na trgu in investirati v nadaljnji razvoj aplikacije, ker želimo gostincem omogočiti čim boljšo storitev in čim boljši promet," je dejal.

Da bi ponovno obudil Ehrano, so predlagali gostinci

V nakup znamke Ehrana se je podal z gostinci v mislih in z njihovo podporo v rokavu. "Tukaj smo predvsem zaradi pobude gostincev," je pojasnil, "po odhodu Glova so me množično klicali in spraševali, zakaj ne bi ponovno obudili Ehrane."

Pri Glovu, kjer je Šubic pred odhodom tega podjetja iz Slovenije zasedal pomembno funkcijo, so pristali na to, da mu Ehrano prodajo, in zgodba se je lahko začela znova. "Ne zgodi se pogosto, da Slovenec nekaj odkupi od tujca, in v čast mi je, da stojim za tem," je dejal, "ponosen sem, da sem znamko odkupil in vrnil v slovenske roke."

Ne omejujejo se le na večja mesta

V samo dveh tednih od zagona imajo v portfelju že 70 gostincev. "Povpraševanja gostincev, da bi se pridružili, je toliko, da ga trenutno ne dohajamo," je dejal Šubic. Trenutno imajo v ponudbi gostince iz 12 slovenskih krajev, kmalu naj bi to številko povečali na 30. Predvsem, je poudaril Šubic, se nočejo omejevati na le večja mesta, ampak so odprti za sodelovanje z vso Slovenijo.

"Ehrano gradimo na podoben način, kot je bila v preteklosti," je še pojasnil, "vemo, da so gostincem pomembni pravični pogoji in da želijo lokalnega zaveznika. Mi jim te pravične pogoje ponujamo na dolgi rok, brez nenadnih pretresov."