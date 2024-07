Zaradi nezakonitih identifikacijskih številk, ki so jih morali dostavljavci podjetij Wolt in Glovo nositi kot rezultat dogovora z ljubljansko občino, sta podjetji prejeli 17 tisoč evrov globe informacijske pooblaščenke. Woltova globa, ki je visoka 17 tisoč evrov, še ni pravnomočna, nevladniki in ministrstvo za delo pa postopek informacijske pooblaščenke pozdravljajo, poroča Dnevnik.

Globi je informacijska pooblaščenka izdala zaradi kršitve zakona o varovanju osebnih podatkov dostavljavcev.

Sporne so identifikacijske številke, ki so jih morali nekaj mesecev nositi ljubljanski dostavljavci hrane. Dostavljavci so identifikacijske številke na torbah začeli nositi kot rezultat dogovora med Mestno občino Ljubljana in Woltom ter Glovom iz avgusta 2022. Takrat so predstavniki občine skupaj s predstavniki obeh podjetij pojasnili, da so oznake namenjene zagotavljanju večje varnosti v središču mesta in odgovornemu ravnanju označenih dostavljavcev.

Občani bi tako dostavljavce, ki kršijo cestne predpise, lahko prijavili na osnovi identifikacijske številke, podjetji pa bi lahko primerno ukrepali zoper kršitelja.

Informacijska pooblaščenka ukrepala že lani

Zaradi suma, da so identifikacijske številke neskladne z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, je informacijska pooblaščenka že lani odredila njihov umik in avgusta 2023 sta družbi prejeli odločbo o kršitvi. Z odločbo se je začel še prekrškovni postopek in obe družbi sta v začetku maja prejeli globi, še poroča Dnevnik.

Pojasnili so, da so identifikacijske številke uvedli brez privolitve posameznikov, po njihovi oceni takšno oštevilčenje med drugim ni bilo nujno za izvajanje storitve. Podjetji prav tako razpolagata z GPS-podatki dostavljavcev, zato po mnenju pooblaščenke ni potrebe, da nosijo še številke, saj bi za to potrebovali utemeljen razlog, da dostavljavcev ne morejo nadzirati na drugačen način. Foto: STA/Katja Kodba

Postopek pri Woltu še poteka

Glovo, ki se je vmes umaknil s slovenskega trga, je prejel 3.250 evrov globe, odločba je že pravnomočna. Wolt pa je za 17 tisoč evrov globe vložil napoved za sodno varstvo. Iz pisarne pooblaščenke so pojasnili, da mora pooblaščenka zdaj pripraviti daljšo obrazložitev, na osnovi katere lahko družba vloži zahtevo za sodno varstvo.

"Postopek je še vedno v teku, zato ga ne moremo komentirati," so po poročanju časnika sporočili iz Wolta.

Pri tem so dodali, da so v primeru identifikacijskih številk dostavnih partnerjev delovali v skladu z lokalno zakonodajo in s predpisi o varstvu osebnih podatkov, med drugim še piše Dnevnik.

Ljubljanski župan Zoran Janković z vsebino odločbe naj ne bi bil seznanjen, je bil pa po njegovi oceni ukrep koristen za povečanje varnosti v mestu.

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in nevladniki potezo informacijske pooblaščenke pozdravljajo. Prvi menijo, da je bil ukrep nošenja številk neustrezen in žaljiv, Domen Savić z inštituta Državljan D pa kaznovanje podjetij vidi kot zavržnost pravno spornega dogovarjanja javnih oblasti in zasebnih podjetij, pri katerih skušajo oblasti ugajati svojim volivcem, podjetja pa ohraniti svoj položaj na trgu, je komentiral.