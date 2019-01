Slovenija še naprej z eno višjih rasti gradbeništva v EU

Novembra se je na mesečni ravni v območju z evrom obseg del na gradbeno inženirskih objektih zmanjšal za 0,2 odstotka, obseg del na stavbah pa se je povečal za 0,1 odstotka. V EU se je obseg del na gradbeno inženirskih objektih zmanjšal za 0,8 odstotka, na stavbah pa se je povečal za 0,5 odstotka.

Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so na mesečni ravni največji padec gradbenih del zabeležile Češka (-3,6 odstotka), Nemčija (-1,7 odstotka) in Portugalska (-1,5 odstotka). Najvišje stopnje rasti so zabeležile Madžarska in Slovenija (obe +4,4 odstotka) ter Francija (+1,5 odstotka).

Na letni ravni je v območju z evrom obseg del na gradbeno inženirskih objektih porasel za 2,1 odstotka in na stavbah za 0,7 odstotka. V EU se je obseg del na gradbeno inženirskih objektih povečal za 4,8 odstotka, obseg del na stavbah pa za 0,9 odstotka.

V primerjavi z lanskim novembrom so najvišje stopnje rasti obsega gradbenih del beležile Madžarska (+27,3 odstotka), Slovenija (+18,9 odstotka) in Poljska (+16 odstotkov). Največje padce so zabeležile Romunija (-4,8 odstotka), Švedska (-2,6 odstotka) in Nemčija (-1,9 odstotka).