Dosedanje raziskave so pokazale, da je v morskem okolju največ odpadkov iz plastičnih materialov, kar postaja vse večja težava, ki pa se je na žalost premalo zavedamo. A trboveljsko podjetje Chipolo je to vzelo resno in izdelalo pametni iskalnik predmetov, katerega ogrodje je narejeno iz zavrženih ribiških mrež, ki zaradi svoje sestave in oblike pomenijo večji del težav s plastiko v oceanih.

S tem želijo opozoriti na naraščajoče težave z odpadno plastiko v oceanih ter neposredno pomagati pri čiščenju morja.

Iskalnik deluje tako, da ga pritrdimo na ključe ali druge predmete ter povežemo z aplikacijo na pametnem telefonu, s pomočjo katere najde lokacijo iskanega predmeta.

"Ponosni smo, da nam je kljub številnim izzivom pri prehodu od 'navadne' plastike k reciklirani uspelo lansirati produkt, ki po kakovosti ni prav nič slabši od originala. Zagotovo bo v prihodnje trajnost eden izmed pomembnih dejavnikov, za katerega si bomo prizadevali pri snovanju prihajajočih produktov," je ob tem povedal Primož Zelenšek, soustanovitelj in direktor Chipola.

Z reciklirano plastiko iz oceanov jih oskrbuje podjetje Oceanworks. To jo izdela iz ribiških mrež in vrvi, ki so jih prestregli v priobalnih območjih in predelali v plastična zrnca.

Podjetje Chipolo je leta 2013 na Kickstarterju v nekaj dneh preseglo cilj in zbralo skoraj 300 tisoč dolarjev za zagon proizvodnje pametnih obeskov za ključe. Kljub začetnim težavam z zanesljivostjo delovanja produkta so ga v sedmih letih delovanja tako izpopolnili, da so danes v svetu prepoznani kot ena izmed dveh najboljših blagovnih znamk na področju iskalnikov predmetov.

Odpadki s kopnega lahko negativno vplivajo na morski ekosistem

Vprašanje plastike v oceanih je vse bolj pereče, saj naj bi bilo s takšnim tempom odlaganja plastike v oceane čez tri desetletja v morju več plastike kot rib, prosto plavajoče ribiške mreže pa ogrožajo morsko življenje in se hkrati z razgradnjo spreminjajo v mikroplastiko, ki postane hrana morskih živali. V odpadke se živali zapletajo, to jim onemogoči gibanje in lahko vodi do pogina, kar ima lahko številne negativne vplive na morski ekosistem.

Glavni vir teh odpadkov so dejavnosti na kopnem, turizem, kanalizacijski in drugi izpusti, odlagališča odpadkov v bližini morske obale ter nepravilno ravnanje z odpadki v mestih. Za turiste značilni odpadki so embalaža za hrano, piknik oprema, embalaža za kozmetiko, plavalna oprema in cigaretni ogorki.

Ribištvo in marikultura sta drugi pomembni sektor, ki vnaša odpadke v morsko okolje. Značilni odpadki za ta sektor so mrežice za gojenje školjk, ribiške mreže in monofilamentne vrvi, plovci, koščki stiropora in stiroporne škatle, vabe in druga ribiška oprema.

Sicer pa se je pametne uporabe odpadnih ribiških mrež domislila še ena Slovenka, oblikovalka Barbara Sorčič, ki je izdelala novo trajnostno znamko kopalk iz recikliranih materialov, pretežno odvrženih ribiških mrež, s čimer pomembno pripomore k varovanju okolja.

