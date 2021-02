Slovenci izkoristili epidemijo in znova odprli denarnice številnim

Odkar je Kickstarter uradno prisoten tudi v Sloveniji, se je število prijavljenih projektov močno povečalo. Eden od najbolj odmevnih v zadnjem času je kavni mlinček Arco, ki so ga razvili v ekipi Equa, ta ima že precej izkušenj s projekti na Kickstarterju. "Naši izdelki nikoli niso in ne bodo zgolj kopija drugega izdelka na trgu, saj vedno razmislimo, kaj je tisto, kar uporabnik resnično potrebuje," po uspešni kampanji pravi Dušan Matičič, vodja pražarne in strateg blagovne znamke Goat Story.

Uspelo jim je še v peto. Ekipa, ki stoji za blagovnima znamkama Equa in Goat Story, je bila uspešna še v petem poskusu na najbolj znani svetovni platformi za množično financiranje Kickstarter. S kavnim mlinčkom Arco so zbrali nekaj manj kot milijon evrov (972 tisoč evrov), kar je po številu zbranih sredstev njihov najuspešnejši projekt. Cilj, ki so si ga zastavili pri 50 tisoč evrih, so dosegli v manj kot pol ure po objavi.

Njihov prvi projekt je bil pred več kot šestimi leti skodelica v obliki roga Goat Mug, sledil je inovativen kavni avtomat Gina, zdaj pa so v svojo zbirko dodali še kavni mlinček. Kot nam je povedal Dušan Matičič, vodja pražarne in strateg blagovne znamke Goat Story, je bila pri Arcu največja dilema, kako združiti ročni in električni mlinček v en izdelek.

Podjetje, ki stoji za Arcom in drugimi njihovimi izdelki v preteklosti, vodi Anže Miklavec, ki mu je najprej uspelo s stekleničkami za pitje, v zadnjem obdobju pa se posveča predvsem kavi. Njegovo podjetje v zadnjih letih dosega skokovito rast in zaposluje več kot 40 ljudi. Večino od sedmih milijonov evrov ustvarijo po svetu, saj slovenski trg pomeni le okrog 10 odstotkov. Lanski intervju z Miklavcem:

Kot pravi Dušan Matičič, so v zadnjem letu spražili več kot pet ton kave. Foto: Goat Story Je bilo kaj pomislekov pri prijavi projekta na Kickstarter v obdobju epidemije?

Ne. Pravzaprav je epidemija novega koronavirusa že v lanskem letu prinesla nov zagon določenemu segmentu priprave kave – to je priprava kave na domu. To smo opazili že marca lani, ko smo morali večinoma ostati doma, delati od doma. Posledica je bila, da si tudi kavo bolj pogosto kot prej pripravljamo doma. Globalni trg v obdobju epidemije smo dodobra potipali že marca lani, ko smo ponudili kavo, ki jo pražimo v lastni pražarni, in odziv je bil neverjeten. V enem letu smo spražili prek pet ton kave, kar je za novonastalo pražarno izjemen uspeh.

Prav zato je bil čas za nov kavni mlinček, ki je v najbolj namenjen domači uporabi, odličen. Ljubitelji kave po svetu imajo namreč manj možnosti dobiti pripravljeno kavo v kavarnah, kot so bili navajeni doslej, in zato je porast "domačih barist" vedno večji. In mislim, da je to trend, ki se bo stopnjeval tudi po umiritvi epidemije.

S kavnim mlinčkom Arco so na Kickstarterju zbrali skoraj milijon evrov. Foto: Goat Story

Ste zadovoljni s projektom? Ste pričakovali višjo končno številko?

Vsekakor smo izjemno zadovoljni. Postavili smo si precej nizek cilj, ki smo ga presegli že v manj kot pol ure po začetku kampanje. In tudi naš zelo optimistični cilj je bil presežen zelo hitro. Povsem realno gledano, to je bila odlična kampanja, v kateri smo presegli seštevek obeh prejšnjih kampanj Goat Story.

Še posebej pa smo zadovoljni, saj je Arco nišni izdelek, ki je namenjen predvsem poznavalcem tako imenovane "specialty kave". A prav odziv javnosti je pokazal, da se ta niša širi. Vedno več ljubiteljev kave se zaveda, da sveže mleta kava prinese povsem novo dimenzijo okusa. In to posledično prinese tudi več raziskovanja novih kav, različnih priprav kave. Ljudje po vsem svetu so začeli bolj razmišljati o kavi, ki jo pijejo, in raven kakovosti zaužite kave se dviga. Najbolj pa me veseli, da se to dogaja – čeprav počasi – tudi v Sloveniji.

V čem je vaš izdelek drugačen od drugih, ki so že na trgu?

Podporniki na platformi Kickstarter so morali za mlinček odšteti vsaj 250 evrov (za ročni in električni mlinček). Foto: Goat Story Arco je resnično edinstven mlinček za kavo. V svetu "specialty kave" je samoumevno, da kavo zmeljemo neposredno pred pripravo, saj se le tako lahko ohranijo vsi okusi in arome kave (v 15 minutah po mletju kava namreč izgubi že dobršen del vonja in okusa, po enem dnevu lahko, iz malce purističnega vidika, rečemo, da je kava postana). Pomembno pa je tudi, kako kavo zmeljemo, in pri tem ima velik vpliv prav mlinček. V zadnjih letih so ročni mlinčki postali izjemno priljubljeni, saj omogočajo izjemno dobro kakovost mletja kave (kakršno zmorejo šele profesionalni električni mlini, ki stanejo več kot 1.500 evrov). Kakovostni ročni mlinčki pa zmorejo zelo dobro kakovost mletja doseči pri nižji ceni (ta se vrti pri približno 200– 400 evrih).

Pogosto smo gledali filme na YouTubu, v katerih so nekateri kavoljubci na ročne mlinčke pritrdili vrtalnik in ga tako "motorizirali". To je bil naš navdih. In v resnici nam je uspelo ustvariti super kombinacijo ročnega in električnega mlinčka za kavo. To je prvi celostni izdelek te vrste na svetu, pred tem se je sicer pojavilo nekaj motoriziranih ročnih mlinčkov, vendar je njihova uporabnost zelo omejena in so – milo rečeno – nerodni za uporabo. Naš cilj je bil ustvariti mlinček za kavo, ki se po uporabnosti zgleduje po električnih mlinčkih – zrna streseš vanj z vrha, z gumbom ga vključiš, v spodnjem delu te pričaka sveže zmleta kava. Obenem pa omogoča svobodo ročnega mlinčka, ki ga lahko uporabljaš kjerkoli. Glede na to, da je veliko ljubiteljev kave nekakšnih "urbanih nomadov", je to vsekakor dobra ideja. Glede na odziv je Arco izdelek, ki ga je ta industrija nujno potrebovala.

V resnici je vsak izdelek Goat Story unikaten, drugačen, ponuja novo uporabniško izkušnjo, ki je prej nismo poznali, pa naj gre za aparate za kavo, za mlinček ali kavo iz naše lastne pražarne. Obenem pa se zavedamo, da delamo v ozki niši, ki se imenuje specialty kava. Ta je pri nas še zelo nepoznana in nepriznana. A naša ekipa se trudi, da poleg ponudbe izdelkov in kave svojim strankam in sledilcem zmoremo pokazati, da na svetu obstaja boljša kava. Takšna, kot si jo zaslužijo.

Anže Miklavec, ustanovitelj podjetja Equa, ima za seboj že pet uspešnih projektov na največji strani za množično financiranje. Foto: Goat Story

Kako dolgo sta trajala razvoj in priprava?

Razvoj izdelka je trajal približno leto in pol. V tem obdobju smo preizkusili precej konceptov predvsem električnega mlinčka, vendar smo se vedno vračali k ročnim mlinčkom, predvsem zaradi vsestranskosti in odlične kakovosti zmlete kave ob razmeroma nizki ceni, če to primerjamo z dragimi profesionalnimi električnimi mlinčki. Že izdelati ročni mlinček je velik izziv, še posebej, ker smo mu dodali inovativni način prilagajanja grobosti mletja, kakršnega konkurenčni mlinčki ne premorejo. Še večji izziv pa je bil ročni mlinček povezati z električnim sklopom. Na prvi pogled se zadeva zdi preprosta, vendar pa se je projekt izkazal za precej bolj kompleksnega, če smo želeli doseči primerno uporabniško izkušnjo.

Prvi uspešen projekt na Kickstarterju je bil skodelica v obliki roga Goat mug. Foto: Goat Story Iz vidika trženja pa smo projekt pripravljali približno štiri mesece. Dejstvo je, da za uspešno kampanjo na Kickstarterju ni dovolj le odličen izdelek. Pomembna je predvsem dobra promocija že pred začetkom kampanje. In mislim, da nam je to dobro uspelo.

Poleg tega pa morajo ljudje, ki podprejo projekt, vedeti, da za projektom stoji odlična ekipa. To se pokaže predvsem v komunikaciji z njimi. V komunikacijo na Kickstarterju je bilo vpetih okoli šest ljudi, ki so poskrbeli, da so vsa vprašanja dobila kompetenten odgovor – od zapletenih tehničnih vprašanj vse do povsem vsakdanjih vprašanj, kot je na primer poštnina.

Mislim, da smo podpornikom kampanje dodatno pokazali, kako kredibilen je projekt, ko smo razkrili podatke o kakovosti mletja, najprej z internim preizkusom, v katerem smo z metodo pretresanja kave pokazali razporeditev zrn v vzorcu, nato pa še z dodatnimi laserskimi meritvami vzorcev, ki so pokazale, da je Arco po kakovosti mletja na zavidljivo visoki ravni. Čeprav se je zdelo, da je to podatek, ki zanima le nekaj najbolj zagrizenih podpornikov, pa menim, da smo si s tem pridobili še dodatno kredibilnost izdelka in tudi podjetja. Se je pa debata o kakovosti mletja kar razvnela, kar štejem v dobro. Predvsem pa sem vesel, ker smo kot ekipa svetovni javnosti pokazali, da smo resnični strokovnjaki na področju kave.

Kje bo potekala izdelava Arca?

Jedro mlinčka, to so rezila za mletje kave, bodo izdelovali v Italiji v enem od najbolj priznanih proizvajalcev rezil. Preostali del naprave pa bo izdelan in sestavljen na Kitajskem. Svoje dosedanje izdelke smo že izdelovali na Kitajskem, kjer sodelujemo z odličnimi in preverjenimi proizvajalci. S tem poskrbimo, da je kakovost izdelka na izjemno visoki ravni. Poleg tega pa ob vsaki proizvodni seriji v podjetje, kjer skrbijo za sestavljanje izdelka, pošljemo svojo slovensko ekipo, ki poskrbi, da vsak izdelek zadosti našim visokim standardom kakovosti.

Kaj je potrebno za uspešen projekt? Kakšno je vaše vodilo?

Na splošno je za uspešen izdelek pomembno predvsem to, da uporabniku prinaša neko novo, boljšo uporabniško izkušnjo. Naši izdelki nikoli niso in ne bodo zgolj kopija drugega izdelka na trgu, saj vedno razmislimo, kaj je tisto, kar uporabnik resnično potrebuje.

Arco je lahko električni ali ročni mlinček za kavo. Foto: Goat Story

Upam, da se ne sliši ceneno, ampak naši izdelki so vedno drugačni od tega, česar smo navajeni. Vendar ta drugačnost prihaja iz tehtnega razmisleka, ne zgolj zaradi želje biti drugačen. Vsak izdelek, ki ga pošljemo na trg, v svoji drugačnosti prinaša novo dodano vrednost za uporabnika. Pa naj bo to Gina, naša naprava za pripravo kave, mlinček Arco, sistem za pripravo hladno pripravljene kave Cold Brew Kit ali kava iz naša pražarne, ki je vsekakor drugačna, kot je je vajen klasičen ljubitelj kave.

Sledi še kakšen izdelek v okviru Goat Storyja in v povezavi s pitjem kave?

Arco je bil pravzaprav šele ogrevanje. Že zdaj razvijamo kar nekaj zelo zanimivih izdelkov, ki bodo lahko že zelo kmalu prišli na trg. Že letos bomo na trg v novi kampanji na Kickstarter poslali nov izdelek, s katerim bomo še precej presegli zadnji rezultat. Tokrat se podajamo na področje, ki je vsaj toliko, če ne še bolj zapleteno kot mletje kave. Razvijamo namreč inovativno napravo za pripravo kave espresso. No, pravzaprav bo to le prva v vrsti ...

Naš dolgoročni cilj je postati celosten ponudnik na področju specialty kave – od izdelkov za domačo uporabo pa do celovitih rešitev za kavarne. Seveda vse skupaj zaokroženo s ponudbo odlične kave, ki jo pražimo v lastni pražarni v Ljubljani.