Slamnati mož Damijana Jankovića rešil tudi županove milijone

Razkrivamo nove podrobnosti v zgodbi o spornem odpisu 29 milijonov evrov dolga podjetjem v lasti družine Janković. S katerimi triki so izigrali upnike in zakonodajo? In od kod je prišel denar za reševanje njihovih podjetij?

V širši javnosti neznani poslovnež Jan Bec, donator v eni od kampanj za ljubljanskega župana, ki je imel ključno vlogo pri odpisu 29 milijonov evrov dolga podjetjem iz skupine Electa, pred grozečim bankrotom ni rešil le poslovnega omrežja družine Janković, ampak tudi Zorana Jankovića.

Če namreč njegov najstarejši sin Damijan Janković ne bi svojega prijatelja Jana Beca vključil v reševanje dolžniških težav skupine Electa, bi ta končala v stečajnem postopku. S tem bi Zoran Janković čez noč izgubil najmanj milijon evrov premoženja. To pa pod vprašaj znova postavlja navedbe ljubljanskega župana, da s posli svojih sinov, Damijana in Jureta Jankovića, nima nič.

Iz dokumentov, ki smo jih zbrali in analizirali v uredništvu Siol.net, izhaja tudi, da je Jan Bec finančne vire za reševanje podjetij družine Janković v resnici dobil iz njenega poslovnega omrežja. O poenostavljenih prisilnih poravnavah, s katerimi so se tri podjetja v skupini Electa rešila dolgov, so tako v resnici odločala podjetja poštni nabiralniki, ki jih je z denarjem vsaj deloma napolnila prav skupina Electa.

Čudežna palica za odpisovanje dolgov

Electa je bila nekoč veliko in uspešno podjetje. Gradila je trgovska središča Mercatorja tudi v obdobju, ko je bil Zoran Janković predsednik njegove uprave. Zaradi nepremičninske krize, ki je porušila načrte v Ljubljani, in visokih izplačil družini Janković je podjetje zabredlo v dolgove.

V letu 2013, ko je bila Electa že dalj časa "klinično mrtva", se je na obzorju pokazala rešitev. Poslanci so skoraj soglasno sprejeli novelo insolvenčne zakonodaje, ki je za manjša podjetja uvedla tako imenovano poenostavljeno prisilno poravnavo. Z njo so se lahko prezadolženi podjetniki hitro, poceni in brez sodišč rešili dolgov, nad njihovim ravnanjem pa ni (več) bedel upravitelj.

Foto: Planet TV Poenostavljeno "prisilko" so tedaj, kot smo razkrili, zlorabljali številni podjetniki in s pomočjo prijateljskih upnikov odpisovali dolgove. Med tiste, ki bi jo lahko izpeljala, je po zakonskih kriterijih spadala tudi Electa. Toda družina Janković je kmalu naletela na veliko oviro.

Zoranu Jankoviću grozilo, da bo ob milijone

Nova insolvenčna zakonodaja je vključevala tudi določilo, po katerem o odpisovanju dolga ne smejo glasovati upniki, ki imajo status ožje povezane osebe. Mednje spadajo tudi ožji družinski člani.

Kot je znano, je bil daleč največji upnik Electe Holdinga, krovne družbe skupine, prav Zoran Janković. Leta 2004, ko je še vodil Mercator, je s skupino Electa uradno pretrgal vse vezi in jo prodal sinovoma. Z njima se je dogovoril, da mu bosta osem milijonov evrov kupnine vrnila, ko se bo v Electi nabralo dovolj denarja. V poznejših letih je Zoran Janković na svoj osebni račun po ugotovitvah Finančne uprave (Furs) prejel najmanj tri milijone evrov.

Sinova sta mu kupnino vračala tudi v času, ko je imela skupina Electa likvidnostne težave in so drugi upniki zaman čakali na denar. Toda pri vračilu preostanka dolga do očeta se je zaradi težav z upniki zataknilo. Damijan Janković je imel tako veliko težavo. Ni mogel sprožiti poenostavljene "prisilke", saj njegov oče ne bi smel glasovati o njej. O postopku bi torej odločali drugi upniki in ga verjetno gladko zavrnili.

Tudi stečaj ni bil rešitev, saj bi v tem primeru Zoran Janković v celoti ostal brez denarja. Poleg tega bi posle začeli preverjati stečajni upravitelji in ob odkritju morebitnih nepravilnosti tudi izpodbijali posamezna nakazila.

Foto: Bojan Puhek

Prijatelj in donator rešil županove milijone

V družini Janković so zato ubrali drugo pot. Novega največjega upnika, ki bi imel dovolj glasov za potrditev 29-milijonskega odpisa dolgov in obenem ne bi imel statusa ožje povezane osebe, so našli kar sami – v Janu Becu, poslovnem sodelavcu in prijatelju Damijana Jankovića. Od leta 2013 vodi Hotel Jelovica Bled, ki je v lasti Electe, leta 2010 pa je bil tudi donator v uspešni kampanji Zorana Jankovića za ljubljanskega župana.

Jan Bec je tako prek svojega podjetja Glanc od Zorana Jankovića odkupil za pet milijonov evrov terjatev, ki jih je imel župan do Electe Holdinga. Koliko je Bec plačal za terjatve, ni znano. Njegova podjetja pa so med letoma 2014 in 2017 po neznani ceni odkupovala tudi druge večmilijonske terjatve do podjetij iz skupine Electa, s čimer je dobil Bec glavno besedo v poenostavljenih "prisilkah" Electe.

Ne le, da je Zoran Janković rešil svojo terjatev, Damijan Janković pa si je zagotovil prvo in zadnjo besedo v poenostavljeni "prisilki". Zoran Janković je obdržal tudi okoli 1,1 milijona evrov visoko terjatev do Electe, zavarovano s hipoteko na njenem premoženju. Odpis dolga upnikom, ki niso imeli zavarovanj, tako nanj ni imel vpliva.

Zadnji korak je Jan Bec storil, ko je terjatve do Electe odkupil tudi od največjega upnika Electe, družbe Heta Asset Resolution. Ovir za izvedbo poenostavljene "prisilke" pod pogoji družine Janković ni bilo več, dolgov očiščena podjetja pa lahko zdaj znova kandidirajo tudi za posle na javnih razpisih.

Od kod Becu denar za milijonske nakupe?

Pri tem ostaja brez odgovora vprašanje, od kod Becu ogromne vsote denarja za financiranje odkupov premoženja v lasti družine Janković. Jan Bec namreč ni kupil le terjatev do skupine Electa. Njegovo podjetje Paladin je na primer od družbe Heta Asset Resolution za dobrega pol milijona evrov odkupilo stanovanje v ljubljanskem Močeradu, ki ga je najemal Damijan Janković.

Jan Bec je kupil stanovanje, ki ga je najemal Damijan Janković. Foto: Matej Leskovšek Bec, ki je očitno slamnati mož družine Janković, je lani spomladi v Ljubljani opravil še en večji nepremičninski posel. Njegovo podjetje je podpisalo pogodbo o prodaji več milijonov evrov vredne nekdanje tovarne MKT Print za Bežigradom. Po razkritju posla na Siol.net prodaje kompleksa nazadnje ni bilo.

Analiza podjetij, ki jih obvladuje Bec, pokaže, da nimajo dovolj denarja za financiranje vseh teh poslov. Nasprotno, za odkupe terjatev do skupine Electa so najemala posojila. Več o tem v okvirju.

Dokumenti: Bec je milijon evrov dobil iz Electe

Vsa podjetja, ki jih je uradno obvladoval Bec, so imela tako že konec lanskega leta za več kot tri milijone evrov dolga do neimenovanih podjetij ali fizičnih oseb, zato si večjih nakupov niso mogla privoščiti. Odgovor na vprašanje, od kod je Jan Bec dobil denar za posle, se zato morda skriva v skupini Electa.

Foto: Peter Podobnik/Sportida Iz dokumentov je namreč razvidno, da je Electa Inženiring podjetju Bodi v lasti Jana Beca posodila 1,2 milijona evrov. Kdaj se je to zgodilo, ni povsem jasno. Po javno dostopnih podatkih pa bi lahko posel sklenili leta 2014.

Ali skupina Electa financira tudi druga podjetja v lasti Beca, ni mogoče preveriti. Pomenljiv pa je podatek, da je bila družina Janković vrsto let lastnica hotela Jelovica na Bledu, ki ga je leta 2017, tik pred začetkom poenostavljenih "prisilk", prodala poslovnežu Otmarju Zornu. Podjetje, ki ga vodi Jan Bec, je z izkupičkom poplačalo upnike, preostalih 1,2 milijona evrov pa posodilo naprej.