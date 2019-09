Kdo je skrivnostni poslovnež, ki je Jankovićevim pomagal pri odpisu dolga #video

Dejstvo je, da je Jan Bec v preteklosti vodil blejski Hotel Jelovica v lasti Jankovićeve Electe. Leta 2010 je bil tudi eden od donatorjev v županski kampanji Zorana Jankovića. Njegova podjetja so odkupovala milijonske terjatve do podjetij iz skupine Electa, s čimer je dobil Bec glavno besedo v stečajnih postopkih Electe. Človeka, ki ga ne boste našli na nobeni javno objavljeni sliki, je danes iskal novinar Planeta Vitomir Petrovič.

Medtem ko je ljubljanski župan Zoran Janković svoje KLM naložbe že zdavnaj zaprl, so si tri Electe pospešeno nabirale dolgove. V petnajstih letih odkar so jih iz rok očeta vzela sinova Damijan in Jure Janković, so se dolgovi nekoč uspešnega podjetja povzpeli do astronomskih višav. Ustavili so se le korak pred 33 milijoni evrov. Poenostavljena prisilna poravnava je razkrila, da je večino terjatev, skoraj 19 milijonov evrov in pol, priglasil Jan Bec prek svojih podjetij.

"Bec v tem poslu vidi možnost zaslužka," zatrjuje Damijan Jankovič, lastnik Electe. Na vprašanje od kod Becu tako veliko denarja Janković odgovarja: "To morate pa njega vprašati."

Prvo Becovo podjetje registrirano za Bežigradom

Zato smo Beca poskušali poiskati. Prvi na seznamu iskanih, podjetje Aegis, je registrirano v nakupovalni galeriji za Bežigradom. Primernejšega kraja skoraj ni, saj je pokupilo večino Electinih dolgov. Ko sprašujemo po njem nas napotijo v butik tik nad trgovino najboljšega soseda. Ta je zaprta, tablica nad vrati pa razkrije, da je lastnica M Butika nihče drug kot žena ljubljanskega župana. Da obratuje priča tudi vključen pos terminal.

Vse kar na Dunajski 158 lahko direktno povežemo s podjetjem Aegis je poštni nabiralnik. Preden se je Aegis letos preimenoval je bil Glanc doo. No, ta poštni nabiralnik je do dveh Elect priglasil za 11 milijonov in 700 tisočakov terjatev.

Becov kozmetični salon uveljavljal za 7,7 milijona evrov terjatev

Naslednje Becovo podjetje je v elitni soseski na Mesarski ulici, na naslovu kjer obratuje kozmetični salon. A tudi tu Beca nismo našli. Ko je Electa sprožila postopek prisilne poravnave je kozmetični salon Bodi uveljavljal za kar 7,7 milijona evrov terjatev.

"Družbe v njegovi lasti so odkupile večji del terjatev skupine Electa Realno je odkupil realne terjatve. Absolutno ga poznam, seveda ga poznam. Poznam ga že precej časa," je v včerajšnji v oddaji Planet ob 18.00 zatrjeval Janković.

Preostal nam je le še naslov, ki ga Bec podaja pri registraciji podjetij; Štihova 4 v Zupančičevi jami. A tu ga nihče ne pozna.

Očitno gre za še en v vrsti bogatih poštnih nabiralnikov.