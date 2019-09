Damijan Janković bo pojasnil podrobnosti glede odpisa dolgov

Po nedavnem razkritju Siol.net, da je družina Janković tudi drugič na sodišču premagala upnike in je tik pred uresničitvijo načrta o odpisu 29 milijonov evrov dolgov, je na domačih spletnih družbenih omrežjih završalo.

Zgražali so se nad tem, kako politični in gospodarski eliti uspeva na videz nemogoče. S pomočjo dobro plačanih pravnikov najdejo in nato izkoriščajo luknje v zakonih. Spraševali so se tudi, ali so bila pravila nemara že vnaprej pripravljena za pomoč izbrancem.

Danes bo v studiu Planet ob 18.00 na vprašanja odgovarjal Damijan Janković, ki je s svojim bratom Juretom uradni lastnik podjetja Electa Holding.

Electa Holding je krovno podjetje družine Janković. Njegovo glavno premoženje je družba Electa, ki se ukvarja z investicijskim inženiringom. V preteklosti je med drugim gradilo trgovska središča Mercatorja, tudi v času, ko je bil zdajšnji župan Ljubljane ter oče Damijana in Jureta Zoran Janković predsednik njegove uprave.