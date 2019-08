Uradno: družini Janković odpisali milijonske dolgove

Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo podjetja Electa Holding. Upniki podjetja bodo do konca leta 2021 prejeli vsega pet odstotkov svojih terjatev.

Glavni osmoljenec bo ponovno družba Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje banke Hypo, ki zahteva poplačilo milijonskih posojil. Izgubila bo veliko večino od 1,2 milijona evrov sredstev, ki jih terja od Electe Holdinga. Na sklep sodišča se sicer lahko še pritoži.

Janković od Electe dobil milijone evrov

Electa Holding je krovno podjetje družine Janković in je uradno v lasti Damijana in Jureta Jankovića. Njegovo glavno premoženje je družba Electa, ki se ukvarja z investicijskim inženiringom. V preteklosti je med drugim gradilo trgovska središča Mercatorja, tudi v času, ko je bil Zoran Janković predsednik njegove uprave.

Foto: STA Do leta 2004 je bil lastnik Electe Zoran Janković. Ko je nastopil mandat župana in vstopil v politiko, pa je z njo uradno pretrgal vse vezi. Prodal jo je sinovoma, vendar nikoli ni prejel kupnine zanjo. Njegova sinova sta mu kupnino vračala postopoma, tako da sta bremenila druga Electina podjetja. Na svoj osebni račun je Zoran Janković po ugotovitvah Finančne uprave (Furs) dobil najmanj tri milijone evrov.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je Janković na svoj bančni račun prejel 208 tisoč evrov iz verižnega prenakazovanja med računi podjetij v vplivnem krogu družine. Ta nakazila so obremenjena s korupcijskim tveganjem, je opozorila KPK.

Za poenostavljeno prisilno poravnavo glasovalo sedem od 12 upnikov

Glavni argument nasprotovanja Hetine slovenske družbe poenostavljeni prisilni poravnavi je bil, da bi morala Electa na seznam navadnih terjatev v postopku poenostavljene prisilne poravnave uvrstiti tudi terjatev do družbe TCK v lasti Hete v višini 2,28 milijona evrov, ki da jo ima Electa Holding kot solidarni porok in plačnik družbe Electa Naložbe. TCK je upnica Electe Naložb postala po oddelitvi TCK od banke Hypo Alpe Adria. Pri tem posojilu so kot poroki nastopali Electa Holding, Electa Inženiring in Damjan Janković.

Za poenostavljeno prisilno poravnavo je na koncu glasovalo sedem od 12 upnikov, ki predstavljajo skoraj sto odstotkov vseh navadnih terjatev, pri tem pa je ključno vlogo odigrala družba Glanc, ki je, kot smo poročali na Siol.net, povezana z družino Janković. Heta je trdila, da je terjatev do družbe Glanc fiktivna, češ da v sredstvih nikoli ni imela knjiženih nobenih sredstev v takšni višini.

Sodišče prižgalo zeleno luč za prisilno poravnavo

Potrditvi poenostavljene prisilne poravnave je pot po več različnih sodnih odločitvah in pritožbah odprlo Višje sodišče v Ljubljani, ki je 25. aprila ugodilo pritožbi Electe Holding na sklep okrožnega sodišča o razveljavitvi poenostavljene prisilne poravnave nad podjetjem v lasti Damijana in Jureta Jankovića.

Drugi zaradi sklepov finančne uprave s svojim deležem ne more razpolagati, sodišče pa je sklenilo, da postopek poenostavljene prisilne poravnave lahko steče. Temu je nato sledilo ljubljansko okrožno sodišče in prižgalo zeleno luč za prisilno poravnavo.