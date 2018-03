Damijan Janković z novim manevrom za odpis dolgov, a ne do očeta Zorana

Sin ljubljanskega župana Damijan Janković je na sodišče vložil predlog za odpis milijonskih dolgov še zadnjega družinskega podjetja Electa Holding. To je njegov že tretji manever v manj kot letu dni, s katerim bi se znebil dolgov do upnikov, skupaj že za več kot 25 milijonov evrov. To mu namreč omogoča insolvenčna zakonodaja.