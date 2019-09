Kaj o odpisu dolgov Jankovićevim pravi Šarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot smo nedavno razkrili na Siol.net, je družina Janković tudi drugič na sodišču premagala upnike in so tik pred tem, da se znebijo 29 milijonov dolgov. Mnogi so se zgražali, da jim je s pomočjo pravnikov uspelo najti luknje v zakonih.

Odločitev je na svojem Facebook profilu komentiral tudi premier Marjan Šarec, ki je zapisal, da je tako odločilo sodišče, ki je neodvisen organ.

Za zakon so glasovali tudi zdaj glasni v opoziciji

Foto: STA Ob tem je dodal, da je sodišče razsodilo po črki zakona, ki je bil sprejet leta 2013, zanj pa so takrat glasovali praktično vsi poslanci. Za novelo zakona, ki je uvedla poenostavljeno prisilno poravnavo mikro podjetij, s katero so se rešili Jankovićevi, je glasovalo 84 poslancev, nihče ni bil proti.

"Tudi glasni iz današnje opozicije. Tega seveda nihče ni dolžan razumeti, so pa to dejstva in jih samo pojasnjujem. Si pa tudi sam želim enakost pred zakonom, kajti če tega ni, potem težko govorimo o pravni državi," je zapisal Šarec.

Kako se je družina Janković rešila dolgov?

Kot je znano, je Damijan Janković, najstarejši sin ljubljanskega župana Zorana, v vseh treh družinskih podjetjih – Electi Inženiringu, Electi Naložbah in Electi Holdingu – izpeljal enak manever: