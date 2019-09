Pod drobnogledom parlamentarne komisije odpis dolgov Jankovićem

Člani komisije, ki jo vodi Anže Logar (SDS), na predlog poslanske skupine SDS obravnavajo zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave in njihove javnofinančne vplive, zlasti v luči odpisa dolga družbam Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding.

Poslanec SDS Zvone Černač je danes med drugim poudaril, da so novelo glede poenostavljene prisilne poravnave novembra 2013 podprli trije poslanci Pozitivne Slovenije. "Še danes sedijo v državnem zboru Brane Golubović, danes LMŠ, Maša Kociper, danes SAB, in Jani Möderndorfer, danes še SMC."

Logar je med drugim dejal, da na današnji seji ni kar štirih predstavnikov resorjev, ki so potrebni za razpravo glede odpisa dolgov Jankoviću, niti predstavnikov Nacionalnega preiskovalnega urada.

SDS: Med obveznostmi tudi dolgovi do Fursa in podjetij v delni državni lasti

V SDS so obravnavo predlagali zato, ker gre v tem primeru tudi za javna sredstva, saj so na seznamu obveznosti teh družb tudi dolgovi do finančne uprave (Furs) in podjetij v delni državni lasti, kot sta Zavarovalnica Triglav in Petrol.

Komisija naj bi med drugim ministrstvu za pravosodje naložila pripravo poročila o poenostavljenih prisilnih poravnavah z visokim odpisom dolga in vključenostjo države ter o izstopajočih primerih in pripravi predloga popravkov zakonodaje.