Skupščina Gorenja brez presenečenj

Delničarji Gorenja so na današnji skupščini za nadzornike potrdili Bachtiarja Djalila, Corinno Claudio Graf, Miho Košaka in Bernarda Charlesa Pasquierja. Ti so se po navedbah Društva Mali delničarji zavezali, da bodo odstopili, ko bo kitajski Hisense, ki naj bi imel v Gorenju že 60 odstotkov delnic, dokončal prevzem.

Hisense se je vzdržal glasovanja pri vseh točkah dnevnega reda. Predstavniki te družbe so za Finance povedali, da so se vzdržali "iz pravnih razlogov", in sicer zato, ker njihova prevzemna ponudba še teče. Ta se bo iztekla 26. junija, v njej pa delničarjem za delnico Gorenja ponujajo 12 evrov.

Bobinac: Z lanskoletnim dobičkom ne morem biti zadovoljen

Nadzorni svet z mandatom do 21. julija 2022 bo imel do prihodnje skupščine oz. do odpoklica novega lastnika, ki mora za to imeti vsaj 75 odstotkov, štiri predstavnike kapitala in tri predstavnike zaposlenih. Tri mesta so v svetu sicer ostala prazna in bi jih po prevzemu popolnil novi lastnik.

Skupščina je vodstvu Gorenja podelila razrešnico za lansko delo. Predsednik uprave Franjo Bobinac je pred tem po pisanju Financ dejal, da z lanskim poslovanjem, ko je Gorenje na ravni skupine ustvarilo 1,3 milijona evrov čistega dobička, ne more biti zadovoljen, predvsem ne s stališča dobičkonosnosti.

Je pa zadovoljen s prihodki, ki so na ravni skupine dosegli 1,31 milijarde evrov in s katerimi so dosegli cilje. Družba je imela težave pri lansiranju novih izdelkov na trg pa tudi z dražjimi cenami surovin, čeprav so te načrtovali.

Nadzorni svet Gorenja je še pred današnjo skupščino imenoval novo upravo, ki bo družbo vodila naslednjih pet let. V upravi, ki bo poslej šestčlanska in ne več petčlanska, poleg prvega moža Gorenja Franje Bobinca ostajata delavski direktor Drago Bahun in Žiga Debeljak, pridružujejo pa se jim Stanka Pejanović, Tomaž Korošec in Saša Marković. To naj bi se po pisanju Financ menda zgodilo v soglasju s Kitajci.

''Obeta se nam lepa prihodnost''

Bobinac je po skupščini v izjavi za medije današnjo skupščino označil za zgodovinsko, saj je potekala znotraj strateškega procesa, ki je zelo dober za Gorenje, saj je strateški partner Hisense v Gorenju prepoznal pomembno vlogo pri bodočem razvoju korporacije, posebej pa pri kitajskem naskoku na Evropo.

"V Gorenju smo ponosni, da je Hisense, ki je ena največjih družb na področju zabavne elektronike, klimatskih naprav in hladilnikov, v nas prepoznal tisto platformo, ki lahko razvija svoje blagovne znamke v Evropi," je dejal Bobinac. Hisense si želi po njegovih besedah razvijati vse lastne blagovne znamke Gorenja.

"Obeta se nam ena lepa prihodnost, ker Hisense gleda tudi na rast in razvoj delovnih mest, zagotavlja nam, da ostajamo v Sloveniji, in Gorenje na neki način v prihodnje postaja razvojni in produkcijski center za skupino Hisense za Evropo," je dejal Bobinac. Foto: Sportida

Z jesenjo bo novi lastnik začel uveljavljati svoj nadzor

Na vprašanje, ali se bo Gorenje, ko ga bodo prevzeli Kitajci, umaknilo z Ljubljanske borze, je odgovoril, da je zdaj prvi mejnik zaključek prevzemnega postopka, ki je napovedan za 26. junij. Vsebinsko Bobinac pričakuje, da se bo zadeva zaključila v prvi polovici julija, zadnjo besedo pa bo imela Evropska komisija kot varuh konkurence v EU.

A prvi mož Gorenja ne pričakuje težav, saj skupni delež Gorenja in Hisenseja v nekaterih evropskih državah in Rusiji ni tako velik, da bi bil zaradi prevzema kakršenkoli problem.

Septembra ali oktobra pa Bobinac pričakuje, da bo novi lastnik Gorenja začel uveljavljati efektivni nadzor v podjetju.

Predsednik Konference Skei Gorenje Žan Zeba medtem upa, da bo potem, ko Hisense prevzame Gorenje, socialni dialog potekal še naprej. Presenečen pa je nad razmišljanjem Kapitalske družbe, ki naj bi želela svoj 16,37-odstotni delež Gorenja po neuradnih informacijah prodati. Meni namreč, da bi država morala ohraniti svoj lastniški delež v Gorenju.