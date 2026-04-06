To je nova tarča Irana: "Lahko se skrijete, ampak mi vas vidimo"

Iranska revolucionarna garda napoveduje, da bo v primeru, da ameriški predsednik Donald Trump uresniči grožnje in ZDA res napadejo iransko energetsko infrastrukturo, tarča Irana postal kompleks Stargate UAE v bližini Abu Dabija v Združenih arabskih emiratih, kjer ogromen podatkovni center gradi ameriški umetnointeligenčni velikan OpenAI.

Iranski časnik Tehran Times, ki je pod močnim vplivom iranske vlade, je objavil videoposnetek, v katerem predstavniki iranske revolucionarne garde napovedujejo napad na nastajajoči podatkovni center Stargate UAE v Združenih arabskih emiratih kot povračilni ukrep za morebitne ameriške napade na iranske energetske objekte:

#BREAKING

Spokesman of Iran's Khatam al-Anbiya Headquarters:



Nothing is hidden from our sight.

All ICT companies in the region will be considered legitimate targets for us. pic.twitter.com/nFdvWjoh5R — Tehran Times (@TehranTimes79) April 3, 2026

Videoposnetek med drugim prikazuje Googlov zemljevid, na katerem je lokacija kompleksa, v katerega so ameriška tehnološka podjetja do zdaj vložila okrog 30 milijard ameriških dolarjev (26 milijard evrov), sprva zakrita, nato pa Iranci pokažejo, da vedo, kje se v resnici nahaja.

Nad videoposnetkom je pripis: "Ničesar ne morete skriti pred nami, pa čeprav Google to poskuša."

Posnetek domnevnega kompleksa Stargate UAE, ki so ga objavili v Iranu. Foto: X / Posnetek zaslona

Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde v videoposnetku tudi zagrozi, da bodo morebitni iranski povračilni napadi "povsem in dokončno uničili" energetske objekte, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo ter objekte tehnoloških podjetij v regiji, ki so kakor koli povezana z ZDA in Izraelom oziroma imajo ameriške ali izraelske delničarje.

Grozijo z napadi na ameriška tehnološka podjetja

Iran je sicer že pred časom napovedal, da bodo v Teheranu na seznam legitimnih tarč uvrstili tudi ameriške tehnološke velikane, ki so prisotni na Bližnjem vzhodu. Med drugim so našteli podjetja Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel, HP, Apple, Google, Meta, Cisco, Oracle, IBM, Dell, Palantir, Tesla in druga.

Do zdaj sta bila v napadih Irana na zaveznice ZDA na Bližnjem vzhodu že lažje poškodovana podatkovna centra podjetij Amazon in Oracle.