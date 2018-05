Zoran Jovičić prevzel Gorenje Velenje

V Tuzli rojenega Jovičića je v najstniških letih vojna vihra zadržala v Sloveniji, kjer je naredil vse najpomembnejše korake na svoji igralsko-trenerski rokometni poti. Ob prelomu tisočletja je bil eno naših najboljših levih kril. V dresu slovenske reprezentance je nastopil na dveh zaporednih olimpijskih igrah, štirih svetovnih in treh evropskih prvenstvih. Leta 2004 je s Slovenijo na domačih tleh postal evropski podprvak. Skupno je zbral 140 nastopov, na katerih je zabil 394 golov.

V Sloveniji je Jovičić prve rokometne treninge naredil v Kopru, nato pa hitro odšel v Kozino. V dresih Preventa, Prul 67, Gold Cluba in Cimosa je kasneje zaigral tudi v evropskih tekmovanjih. Leta 2003 se je z nekdanjim ljubljanskim klubom povzpel do polfinala lige prvakov, osem let kasneje pa s Koprčani osvojil mednarodni pokal Challenge. Že kot pomočnik trenerja je z nekdanjo zasedbo z Obale nastopil še v četrtfinalu evropske klubske elite, po finančnem zlomu pa bil eden izmed pobudnikov, ki so z ničle začeli postavljati nov koprski klub.

Klub iz Velenja mu predstavlja dodaten izziv

"Zavedam se, da nas s pomlajeno in spremenjeno ekipo čaka trdo delo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Jovičić je svoje bogate igralske izkušnje uspešno uporabil pri svojem trenerskem delu, saj je v vlogi glavnega trenerja novonastali Koper 2013 brez izgubljene tekme ekspresno vrnil med domačo prvoligaško smetano. Vmes, ko je zasedba nastopala še v drugem slovenskem kakovostnem razredu, se je z njo zavihtel do bronaste medalje v pokalnem tekmovanju, leta 2016 pa v istem tekmovanju do finala in posledičnega nastopa na superpokalu. Po dveh četrtih mestih v državnem prvenstvu se je poleti 2017 ponosen na doseženo poslovil od Kopra. Nazadnje je deloval v slovenski prestolnici, kjer je sredi pred kratkim končane sezone prevzel moštvo ljubljanskega LL Grosista Slovana.

V RK Gorenje Velenje bo Jovičić v vlogi glavnega trenerja nasledil Klemna Luzarja.

"RK Gorenje Velenje je eden največjih slovenskih rokometnih klubov, kar mi predstavlja še dodaten izziv. Zavedam se, da nas s pomlajeno in spremenjeno ekipo čaka trdo delo. V tem trenutku še nismo končali kadrovanja. O ciljih je zdaj še prezgodaj govoriti, vsekakor pa se ne bomo zadovoljili s povprečjem in bomo v vseh tekmovanjih vsako tekmo skušali končati kot zmagovalci. Iz ekipe, ki jo bomo imeli na voljo, bom skušal izvleči največ, česar bo ta sposobna, ter z všečno igro velenjskemu klubu vrniti sijaj, ki ga je ta nekoč že imel," pravi Jovičić

Vodstvo kluba bo v prihodnjih tednih z novim trenerjem dopolnilo igralski mozaik, ki ga zapušča osmerica rokometašev – Gregor Potočnik (PPD Zagreb, Hrvaška), Nejc Cehte (TSV Hannover, Nemčija), Rok Zaponšek, Alem Toskić (oba Csurgoi KK, Madžarska), Blaž Kleč, Rok Golčar (oba SC Ferlach, Avstrija), Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško) in Žarko Pejović (AHC Dunarea Calarasi, Romunija). Ekipo so v zunanji liniji do zdaj okrepili Vid Levc, Aleks Kavčič in David Miklavčič, med vratnicama pa bo po vrnitvi v matični klub stal Emir Taletović.