Avtor:
STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
14.27

Katja Koren Luka Steiner Metod Ropret Miran Kos OKS Franjo Bobinac

Tri kandidature za tri podpredsedniška mesta OKS

Bobinac edini kandidat za predsednika OKS

Franjo Bobinac | Franjo Bobinac želi ostati prvi mož OKS. | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Na podlagi razpisa volitev v organe in komisije Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) za mandatno obdobje 2026-2030 je za mesto predsednika krovne športne organizacije prispela le kandidatura dosedanjega predsednika Franja Bobinca, ki bo kandidiral za nov mandat, so sporočili z OKS.

Za tri podpredsedniška mesta je OKS prejel tri kandidature. Športna zveza Ravne na Koroškem je za kandidata za predsednika Strokovnega sveta športa za vse predlagala Mirana Kosa. Metod Ropret, ki ga je predlagala Odbojkarska zveza Slovenije, je kandidat za predsednika Strokovnega sveta za vrhunski šport, medtem ko je Smučarska zveza Slovenije kandidata Luko Steinerja predlagala za predsednika Odbora za gospodarstvo in finance.

Predsedstvo Kluba slovenskih olimpijcev in komisija športnikov OKS-ZŠZ sta na podlagi volitev, izvedenih na skupni seji kluba olimpijcev in komisije prejšnji teden za podpredsednico OKS, kot skupno predstavnico kluba in komisije športnikov, za mandatno obdobje 2026-2030 imenovalo Katjo Koren.

OKS je ob tem objavil tudi prispele kandidature za člane izvršnega odbora krovne zveze. Datum skupščine volitev OKS so sicer na izvršnem odboru med olimpijskimi igrami v Cortini določili za 21. april.

