Tjaša Andree Prosenc je postala prva častna članica v zgodovini Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Pravnica, nekdanja umetnostna drsalka in kotalkarica, dolgoletna članica izvršnega odbora OKS s pomembno mednarodno vlogo je priznanje dobila pred začetkom redne letne skupščine slovenskega olimpijskega gibanja v Ljubljani.

"Ob prejemu nagrade sem brez besed. V času svojega aktivnega tekmovalnega drsanja sem bila dvajsetkrat državna prvakinja, štiri naslove sem osvojila vsako leto med posameznicami in pari, drsali smo tudi poleti na kotalkah. Moja nadaljnja športna pot je bila zelo barvita, pa tudi zelo naporna. Veliko energije sem vložila v to, da bi čim več žensk delovalo v športu. Deloma mi je to tudi uspelo. Želim si, da bi delo nadaljevala," je v zahvali dejala Tjaša Andree Prosenc.

Pred tem je že prejela nekaj visokih priznanj. Tako je 27. junija leta 2022 v Olimpijski hiši v Lozani kot četrta iz Slovenije prejela visoko priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja (Moka), olimpijski red. Dobila ga je za izjemen prispevek olimpijskemu gibanju.

Pred njo sta ga dobila Miro Cerar in Leon Štukelj leta 1984 ter posmrtno Janez Kocijančič 5. junija 2020. Na današnji slovesnosti so bili številni visoki gostje na čelu s predsednikom Moka Thomasom Bachom.

V Mednarodnem svetu arbitražnega razsodišča za šport (Icas) je bila od ustanovitve leta 1993, v Mednarodni drsalni zvezi (Isu) 38 let v različnih vlogah, nekaj let tudi podpredsednica. V slovenski in jugoslovanski drsalni zvezi je bila 54 let, več kot tri desetletja pa v OKS.

V 20-članskem Icasu je bila edina ženska do leta 2001, ko se ji je pridružila Tricia Smith. Do leta 2015 pa je ta organ postal prvi v olimpijski družini, ki ima enakopravno zastopana oba spola. In tudi boj za pravice žensk v športu je v nagovoru izpostavila edina Slovenka, dobitnica olimpijskega reda doslej.

Pravnica Tjaša Andree Prosenc je bila maja 2019 znova izbrana za podpredsednico Icasa, članica tega vodstvenega organa mednarodnega arbitražnega razsodišča za šport (Cas) v Lozani pa je znova postala januarja 2019. V Icas so jo imenovali predstavniki športnikov.

Andree Prosenc, rojena leta 1943, je bila do leta 2018 edina članica izvršnega odbora OKS, ki je bila na tem položaju od ustanovitve samostojnega olimpijskega gibanja. Bila je članica predsedstva Mednarodne drsalne zveze, v vlogi tehnične delegatke pa je imela pomembno vlogo v umetnostnem drsanju na olimpijskih igrah v Torinu 2006 in Sočiju 2014.

Kot mednarodna sodnica najvišje stopnje je od 1974 dalje sodelovala na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih ter OI v Sarajevu (1984), Calgaryju (1988), Albertvillu (1992) in Naganu (1998). Bloudkovo nagrado, najvišje slovensko državno priznanje za šport, je dobila leta 1991.

Bila je med vidnejšimi Slovenci v ozadju organizacije zimskih olimpijskih iger februarja letos v Pekingu kot podpredsednica ene od dveh hitrih arbitraž Casa. Tako je bila tudi na zimskih OI v Pyeongchangu leta 2018 sopredsednica hitre arbitraže Icasa, ki je v 24 urah reševala primere kršenja dopinških pravil. Vodstvo te arbitraže je izrekalo tudi začasne suspenze z iger in sprožalo postopke v primeru kršitev.