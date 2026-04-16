Konstitutivna seja Izvršilnega odbora SZS

Na SZS potrdili odgovorne za novo olimpijsko obdobje

Foto: Aleš Fevžer

V prostorih Smučarske zveze Slovenije je potekala konstitutivna seja Izvršilnega odbora (IO SZS), s katero se je uradno začelo novo mandatno obdobje 2026–2030. Potrdili so vse odgovorne za to obdobje.

Janez Bijol | Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Janez Bijol Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Člani so potrdili mandate za delovanje v novem olimpijskem ciklusu ter konstituirali Izvršilni odbor v naslednji sestavi: predsednik SZS Luka Steiner ter predsedniki posameznih panog Janez Bijol (alpsko smučanje), dr. Klemen Ferjančič (biatlon), Matevž Petek (deskanje na snegu), Roman Vidovič (smučanje prostega sloga), Tomaž Kunstelj (smučarski skoki in nordijska kombinacija), Uroš Kepic (tek na smučeh), dr. Eva Uršej (telemark smučanje) in Roman Jakič (para smučanje). Ilka Štuhec je bila kot predstavnica športnic in športnikov potrjena že na prejšnji seji, predstavnik ZUTS pa bo imenovan po volitvah, ki bodo v mesecu maju.

Uroš Zupan | Foto: Boštjan Podlogar/STA Uroš Zupan Foto: Boštjan Podlogar/STA Za podpredsednika je bil imenovan Benjamin Zagorc, za direktorja Smučarske zveze Slovenije pa Uroš Zupan.

Potrjeni so bili tudi vodje panog za alpsko smučanje Aleš Rogelj, para smučanje Gal Jakič, tek na smučeh Ivan Hudač, smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik ter Tomas Globočnik za biatlon.

Izvršilni odbor se je seznanil tudi s poslovnimi rezultati za leto 2025. Smučarska zveza Slovenije je v preteklem letu ustvarila približno 13,8 milijona evrov prihodkov, pri čemer je poslovanje zaključila stabilno in z uravnoteženim finančnim rezultatom. To predstavlja trdno osnovo za nadaljnji razvoj vseh panog v novem olimpijskem obdobju.

Ob začetku novega mandatnega obdobja je predsednik SZS Steiner poudaril: "Začenjamo novo olimpijsko obdobje z jasno vizijo in odgovornostjo do slovenskega smučanja. Naša naloga je, da nadgradimo dosežene uspehe, okrepimo podporo športnicam in športnikom ter še tesneje povežemo delo vseh panog, klubov in strokovnih ekip. Prepričan sem, da bomo s skupnim delom ustvarjali pogoje za nove vrhunske rezultate in navdihujoče zgodbe, ki bodo zaznamovale prihodnja leta."

Direktor SZS Zupan je dodal: "Smučarska zveza Slovenije ima trdne temelje, izjemne športnike in predano ekipo. V novem obdobju želimo te prednosti še nadgraditi – z učinkovitim delovanjem, jasno organizacijo in podporo vsem panogam ter klubom. Naš cilj ostaja enoten: ustvariti optimalne pogoje za razvoj vrhunskega in mladinskega športa ter utrditi položaj Slovenije kot ene vodilnih zimskih športnih držav."

Robert Hrgota
Sportal Robert Hrgota po sanjski sezoni v pogovorih s SZS, želja je ostati doma
Luka Steiner
Sportal Luka Steiner pred volitvami: Čaka nas zahtevna šritiletka
