Na fronto v Ukrajino prihaja vojska, ki ne spi in ne čuti bolečine

Ukrajina na bojišče pošilja kopenske robote. Kot piše Kyiv Post, roboti ne bodo nadomestili vojakov, vendar jih na fronto pošiljajo, da bi zmanjšali število žrtev in da bi ti prevzeli nevarnejše naloge, kot so dostava streliva, hrane, vode in evakuacija ranjencev s frontne črte.

Videoposnetki kopenskih robotov, ki se premikajo vzdolž ukrajinske frontne črte, se množično širijo po spletu. Kot pojasnjujejo novinarji Kyiv Posta, Ukrajina hitro širi uporabo brezpilotnih kopenskih vozil (UGV), vendar predvsem kot način za zmanjšanje žrtev in podporo vojakom, ne pa kot njihovo nadomestilo. Sistemi se vse pogosteje uporabljajo za logistiko, evakuacijo in v nekaterih primerih tudi za bojno podporo. Uporabljajo jih torej predvsem za naloge, ki bi vojake izpostavile izjemnemu tveganju.

Videoposnetki prikazujejo, kako se roboti pred misijo zalagajo s hrano, vodo in strelivom. Višji operater zemeljskih robotskih sistemov iz 13. brigade nacionalne garde Hartija Gurni je za Kyiv Post povedal, da se je obseg misij z zemeljskimi roboti v zadnjih mesecih močno povečal. Prejšnji mesec je bilo izvedenih približno devet tisoč misij z robotskimi sistemi. Rast odraža tako povpraševanje kot naraščajoča tveganja za pehoto na fronti.

Na fronto dostavljajo zaloge

Večina dela, ki ga opravljajo ti roboti, ostaja logistične narave. Gurni je dejal, da je samo njegov bataljon v tem mesecu z roboti opravil več kot 80 misij in na položaje na fronti dostavil več kot 25 ton zalog, vključno s hrano, strelivom, vodo in opremo. "Vse to so bistvene stvari, ki ohranjajo delovanje položaja," je dejal in opozoril, da roboti prevažajo tudi poškodovano opremo s fronte v popravilo.

Brezpilotna vozila uporabljajo tudi v evakuacijskih misijah. Gurni je dejal, da je njegova enota s temi vozili evakuirala več kot 15 ranjenih vojakov s položajev na fronti, pogosto v težkih vremenskih razmerah. Roboti so zasnovani tako, da zmanjšajo tveganje za napad ruskih dronov. Pojasnil je, da tudi če roboti opravijo le logistične misije, na ta način rešujejo življenja, saj opravijo naloge, ki bi sicer od vojakov zahtevale premike, s tem pa bi bila ogrožena njihova življenja. Veliki zračni droni ne morejo nositi težke opreme, kot so minometi, in prav za takšne primere so zemeljski roboti izvrstna rešitev, je dodal.

Ukrajina spodbuja širjenje robotskih sistemov

Gurni je dejal, da imajo enote pogosto same možnost predlagati, ali gre za misije z visokim tveganjem in bi zanje uporabile robote, zlasti kadar lahko isti cilj dosežejo učinkoviteje in z manj žrtvami. Vendar pa so dokončne odločitve o tem, ali napotiti ljudi ali stroje, na koncu odvisne od poveljnikov in operativnega načrtovanja na višjih ravneh.

Dejal je tudi, da ukrajinska država aktivno spodbuja širjenje robotskih sistemov. Osrednji cilj je jasen: zmanjšanje žrtev. "Veliko bolje je poslati robota na misijo. Če je uničeno, izgubite opremo. Če pa pošljete dva ali tri vojake in ti umrejo, je to veliko večja izguba, tako čustvena kot za bojno sposobnost enote," je sklenil Gurni.

Roboti so po vojaških standardih tudi relativno poceni, stanejo od 6.800 do sedem tisoč dolarjev na enoto, vključno s krmilnimi sistemi.