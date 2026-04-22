Množična zastrupitev prvošolčkov: zaužili so vršičke strupene tise

14 prvošolcev Osnovne šole Janka Kersnika Brdo je zaradi zastrupitve z vršički strupene tise pristalo v bolnišnici, poroča 24UR. Na srečo nihče od otrok ni imel hujših zdravstvenih težav, zato so vsi že v domači oskrbi.

V torek zjutraj so se prvošolci v spremstvu učiteljice odpravili na sprehod, kjer so, misleč, da gre za vršičke jelke ali smreke, zaužili vršičke izredno strupene tise. Foto: STA

"Takoj se jim je pridružila lastnica zemljišča, ki jih je opozorila, da to ni jelka, kot je napačno presodila učiteljica, ampak tisa," je za 24UR povedala ravnateljica Anja Podlesnik Fetih. Dodala je, da je učiteljica svojo zmoto takoj priznala.

Otroke so nato prepeljali v ZD Domžale, nato pa s štirimi reševalnimi vozili na Pediatrično kliniko v Ljubljano. "Z nujnimi reševalnimi vozili smo odpeljali odraslo osebo in tri otroke, ki so zaradi svojih pridruženih bolezni imeli več možnosti za poslabšanje stanja," so za 24UR povedali v ZD Domžale.

Na opazovanju so ostali približno šest do osem ur. Kot je za omenjeni medij pojasnila vodja urgentne ambulante na Pediatrični kliniki v Ljubljani Veronika Velenšek, je vsaka zastrupitev s tiso resno in življenjsko ogrožujoče stanje, zato so ukrepali hitro in preventivno.

Na srečo nihče od otrok ni imel hujših težav, nekateri so občutili slabost in bolečine v trebuhu. Že isti dan so bili odpuščeni v domačo oskrbo.

Tisa je izjemno strupena rastlina, znana tudi kot "drevo smrti". Najbolj strupene so iglice in seme v notranjosti rdeče jagode. Že majhna količina zaužitih iglic je lahko usodna za človeka in nekatere živali.