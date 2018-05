Škarpa na grajskem griču po predpisih #foto

Za prenovo škarpe na ljubljanskem grajskem griču je podjetje Hmezad – TMT pridobilo vsa potrebna soglasja, pravi direktor Domen Prešeren. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine dodajajo, da bo potrebna še zazelenitev.

Pogled na ljubljanski grajski hrib se je ob začetku pomladi začel spreminjati. To je bilo povezano s prenovo hiše, ki je v lasti ljubljanskega poslovneža Miloša Prešerna, ob kateri so začeli prenavljati tudi škarpo na sosednjem zemljišču.

Te se pred tem ni opazilo ob pogledu na grajski hrib, ravno tu pa so se zgodili tudi nekateri zapleti. V nasprotju s prenovo hiše investitor, podjetje v lasti Prešerna Hmezad – TMT, ni pridobilo vseh potrebnih dovoljenj.

Za hišo pridobili, za škarpo z zamudo

Na grajskem griču so skoraj vsi objekti opredeljeni kot kulturna dediščina, zato v njih ni dovoljen noben poseg brez soglasja organa za varstvo kulturne dediščine.

Tega ob obnovi škarpe investitor ni pridobil, po našem pisanju pa jih je obiskal tudi inšpektorat Slovenije za kulturo in medije.

"Investitor je poseg, sanacijo obstoječih opornih zidov, izvedel brez potrebnih KVP (kulturno varstvenih pogojev) in KVS (kulturno varstvenih soglasij)," je dejal Boris Vičič, vodja ljubljanske enote Zavoda za kulturno dediščino.

Kot je še povedal Vičič, je investitor nato vložil vlogo za potrebna soglasja. "Dela so praktično zaključena, potrebna bo še zazelenitev," je še dodal Vičič.

Po besedah direktorja Hmezad – TMT Domna Prešerna so zdaj pridobili vsa potrebna soglasja pristojnih institucij.

"Težava je nastala, ker smo dela začeli ravno pozimi. Ko smo s škarpe odstranili bršljan, ob tem pa so bila drevesa na grajskem griču brez listov, je bila zato škarpa nenadoma bolj vidna in je padla v oči. Zidovi so na istem mestu, v istih gaberitih, iste višine in širine, kot so že zelo dolgo časa. Nadzorni inženir za varnost je naročil, da je treba škarpo zaradi varnosti takoj sanirati, sami pa smo bili nekoliko nespretni, da nismo takoj zaprosil za osvežitev dovoljenja na ZVKDS, ki smo ga pred mnogo leti že dobili," nam je v pogovoru dejal Prešeren.

Hiša v lasti že skoraj 20 let

Zemljišča, na katerih trenutno poteka obnova objekta, je v lasti družine Prešeren že najmanj 20 let. Njegovo podjetje Hmezad – TMT je zemljišča odkupilo leta 1998.

Gradbeno dovoljenje so pridobili septembra 2016, obnovitvena dela pa financirajo delno iz lastnih sredstev in delno iz bančnih. Za obnovo so se po besedah Domna Prešerna odločili, da bi objekt rešili pred propadom.