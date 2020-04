Sindikati pozivajo vlado: Zaščitite delavce

Sindikati pozivajo vlado k zaščiti in varnosti delavcev pred epidemijo koronavirusa in uvedbi šesturnega delovnika. Kot poudarjajo, je nesprejemljivo, da so ukrepi na delovnih mestih obratno sorazmerni z ukrepi, ki veljajo za javno in socialno življenje posameznikov.

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS), Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), Konferenca sindikatov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Zavarovalnice Triglav (KS ZSSS, ZT), Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Gorenjska, Raziskovalni odbor Centra za družbeno raziskovanje (CEDRA) in Sindikat kulture in narave Slovenije (GLOSA) so na slovensko vlado naslovili poziv k večji zaščiti delavcev, ki v času epidemije koronavirusa v Sloveniji še naprej hodijo v službo in so zaradi tega izpostavljeni večjim zdravstvenim tveganjem.

Ograje in zidovi tovarn niso zaščitno sredstvo

"Opozarjamo! Ograje in zidovi tovarn, rudnikov, pristanišč, pošt in drugih gospodarskih objektov niso zaščitno sredstvo! Prav nasprotno," so zapisali v odzivu. Kot pojasnjujejo, je na eni strani nenehno stopnjevanje ostrine in števila vladnih ukrepov o omejevanju gibanja prebivalstva tako na javnih kot zaprtih prostorih v obratnem sorazmerju od tega, čemur so delavci izpostavljeni na vsakodnevni ravni.

Foto: Rusal / Wikimedia Commons

"Priča smo prav nasprotni situaciji. Namreč delavci v gospodarstvu in na ostalih delovnih mestih so, kljub nekaterim absurdno skromnim ukrepom, praktično popolnoma izpostavljeni tveganju za množično okužbo. Vsi ti delavci se nato iz takšnih situacij dnevno vračajo domov k svojim družinam, kjer le-te izpostavljajo nadaljnjemu širjenju virusa. Zato je očitno, da na ta način vlada epidemije ne bo ustavila, temveč jo bo le podaljšala za nedoločen čas," so mnenja pri ZSSS.

Janša in Počivalšek: v industriji ni žarišč koronavirusa

V luči tega zato zahtevajo, da stroka vključno z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje določi ukrepe za zmanjšanje tveganj okužbe za celotno gospodarstvo, država pa v skladu s svojimi pristojnostmi prisili delodajalce k izvajanju teh. "Prav tako je treba nemudoma zagotoviti vsa potrebna zaščitna sredstva vsem delavcem, ki v času epidemije opravljajo delo in so dodatno izpostavljeni okužbam. V kolikor pa je po mnenju stroke za zajezitev epidemije to potrebno, je treba vsa dela, ki niso nujna za funkcioniranje države in oskrbo prebivalstva, začasno ustaviti," poudarjajo.

Premier je na novinarski konferenci v torek dejal, da razveseljuje dejstvo, da doslej nismo imeli nobenega večjega izbruha virusa v industriji. Foto: STA

Sicer pa sta v preteklih dneh premier Janez Janša in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek povedala, da do sedaj v proizvodih obratih niso zabeležili večjih izbruhov koronavirusa. "Delodajalci so dobro organizirani, delo v večini proizvodnih obratov poteka nemoteno," je dejal Počivalšek in dodal, da morajo delodajalci zagotoviti varne pogoje za delo. Janša pa se je zahvalil vsem podjetnikom in zaposlenim, ki ob upoštevanju zaščitnih ukrepov omogočajo delovanje vsaj delu gospodarstva.

Sindikati trdijo, da prihaja do obračunavanj z delavci

Na ZSSS opozarjajo tudi na to, da so nekateri delodajalci trenutno situacijo v državi izkoristili za obračunavanje z delavci. Kot razlagajo, delavcem vsiljujejo sporazumne odpovedi, odpuščajo tako domače kot predvsem tuje delavce v najbolj prizadetih panogah. Z odpuščanjem naj bi grozili sindikalistom, napadali pa naj bi tudi sindikalno delovanje.

"Prav tako nam prihajajo na ušesa želje delodajalcev in kapitala iz Gospodarske zbornice Slovenije po ohranitvi dobičkov na račun poseganja v delavske pravice v okviru delavske zakonodaje in kolektivnih pogodb; izplačevanje bonov namesto regresa, ukinitev odpravnin in drugo – vse to pod pretvezo 'reševanja gospodarstva'," so še zapisali v pozivu.

Enkratna nadomestila ne bodo rešila sistemskih problemov

V ZSSS so se dotaknili tudi enkratnih nadomestil začasne narave, ki jih je vlada sprejela v okviru protikoronskega paketa. Kot menijo, to ne bo rešilo sistemskih težav socialne varnosti vseh samozaposlenih, honorarnih delavcev, študentov, sezonskih in agencijskih delavcev in delovnih mest, kjer je plača vezana na provizijo ter vseh brezposelnih, katerih številke rastejo iz dneva v dan.

V tem času so ali bodo številni ostali brez službe. Foto: Matej Leskovšek

Edini pravi ukrep pred višanjem brezposelnosti in povečevanjem bremena na račun socialnih transferjev je takojšnja uvedba 6-urnega delovnika (30-urni delovni teden) kot polnega delovnika. Krajšanje delovnika namreč ne prispeva le k večjemu zadovoljstvu, sreči in uspešnosti zaposlenih, temveč tudi povečuje produktivnost in zmanjšuje bolniško odsotnost delavcev, saj se poveča čas, ki ga lahko namenijo prostočasnim dejavnostim.

S tem ukrepom bi kljub epidemiji ohranili številna delovna mesta, številne brezposelne bi lahko na novo zaposlili in obenem bi delavci obdržali delo navkljub modernim procesom digitalizacije in robotizacije. Plačilo delavcev je ob tem prehodu treba ohraniti na enaki ravni kot prej," so še med drugim zapisali.